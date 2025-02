Szaleństwo na punkcie 18-latka! Dostaje wiadomości od Neymara, Viniciusa i Ronaldo

Joao Fonseca udowadnia, że już wkrótce to on może bić się o czołowe lokaty w tenisowym rankingu mężczyzn. Po zwycięstwie w Next Gen Finals w Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej młody Brazylijczyk nie zwalnia tempa. Ostatnio wygrał swój pierwszy oficjalny turniej rangi ATP w Buenos Aires, a gratulacje za zwycięstwo otrzymał od piłkarskich gwiazd.