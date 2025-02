Tomasz Hajto powiedział to o Moderze. "Przyjdzie kryzys, który będzie musiał sam przezwyciężyć"

Za nami niektóre mecze 1/16 finału Ligi Mistrzów. We wtorek naprzeciwko siebie stanęły ekipy AC Milan i Feyenoord. W tym spotkaniu na murawie pojawiło się dwóch Polaków - w wyjściowej jedenastce holenderskiego zespołu znalazł się Jakub Moder, natomiast rozjemcą starcia był Szymon Marciniak.

ZOBACZ TAKŻE: Zlatan nie wytrzymał. Uderzył w Szymona Marciniaka po meczu Ligi Mistrzów

Polski arbiter w tym starciu wyrzucił z boiska Theo Hernandeza. Zawodnik Milanu w pierwszej połowie obejrzał żółtą kartkę za faul, natomiast po przerwie został ponownie upomniany za próbę wymuszenia rzutu karnego.

- Słuszna decyzja Szymona Marciniaka. Niepoważne zachowanie piłkarza przy pierwszej żółtej kartce, a przy drugiej Hernandez ewidentnie chciał oszukać sędziego. Odważna i słuszna decyzja - powiedział Tomasz Hajto w środowym programie "Polsat Futbol Cast".

- Tam nie była potrzebna interwencja VAR. Marciniak ma "czutkę" do takich sytuacji. On czuł, że ten piłkarz go oszukał. Od razu podbiegł, najpierw żółta kartka, a potem czerwona - stwierdził Roman Kołtoń.

Eksperci rozmawiali także o dyspozycji Modera. Reprezentant Polski po transferze do Feyenoordu zaczął znowu regularnie grać. To między innymi dzięki jego dobrej dyspozycji ekipa z Rotterdamu zapewniła sobie awans do 1/8 finału największego europejskiego pucharu.

- On potrzebuje czasu, żeby wejść w rytm meczowy. Co to znaczy? Grać po 90 minut. Przyjdzie jeszcze kryzys. Zobaczymy, na ile zdobył już doświadczenia, żeby to przekuć na powrót do swojej dyspozycji. Przyjdzie kryzys, który będzie musiał sam przezwyciężyć. Trener i drużyna ci w tym nie pomogą. Musisz sam w głowie to wszystko poukładać i powiedzieć: "dzisiaj mam słabszy mecz, ale się przełamię". Każdy piłkarz to regularnie przechodzi - ocenił Hajto.

- Przejście do Feyenoordu na nowo napędza jego karierę i zmienia sytuację. Gra po 90 minut. Piłkarze Feyenoordu Wyeliminowali Milan i będą grali w 1/8 finału Ligi Mistrzów - podsumował Kołtoń.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

AA, Polsat Sport