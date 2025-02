Adrian Siemieniec po awansie Jagiellonii do 1/8 LK. "My tylko możemy, nie musimy"

Jagiellonia przystąpiła do rewanżu z dwubramkową zaliczką. Mimo niskiej temperatury (-7 stopni) kibice w Białymstoku byli rozgrzani perspektywą awansu do 1/8 finału.

Po zakończeniu spotkania głos zabrał trener Jagiellonii, Adrian Siemieniec.

- To dla nas bardzo duży sukces. Kogo byśmy nie wylosowali w 1/8 finału, my już tylko możemy, a nie musimy. Ten sezon jest niczym maraton. Dobre wyniki budują pewność siebie, ale nie możemy popaść w arogancję lub zbytni spokój, bo to zahamuje nasz rozwój. Piłkarze muszą być głodni tego, żeby wygrywać kolejne mecze. Sukces ma być efektem naszej pracy, a nie celem samym w sobie. Chcę pilnować tego, żeby nasza drużyna była cały czas głodna i patrzyła do przodu - powiedział selekcjoner w rozmowie z Polsatem Sport.

Siemieniec objął białostoczan w kwietniu 2023 roku i już zdążył zapisać się złotymi zgłoskami w historii klubu.

- Jako trener musisz być gotowy, żeby wykorzystać swój moment. Moja historia jest niesamowita, ale szereg moich decyzji sprawił, że dzisiaj tu stoję i prowadzę Jagiellonię. Trudno było to sobie wyobrazić 1,5 roku temu - dodał.

W drodze do 1/8 LK Jagiellonia pokonała wiele uznanych zespołów, sprawiając niejedną niespodziankę.

- W naszej europejskiej przygodzie najbardziej cenię zwycięstwa z FC Kopenhaga na Parken i z Molde u siebie. Nasza wygrana w Danii była nieoczekiwana, bo wtedy wracaliśmy na zwycięską ścieżkę. Takie mecze budują zespół i pokazują, że możemy dużo zrobić. Natomiast przeciwko Molde zagraliśmy jeden z lepszych meczów za mojej kadencji i często będę do niego wracał, aż nie zagramy lepszego - wymieniał trener Jagiellonii.

W walce o ćwierćfinał LK Jagiellonia Białystok zmierzy się z Legią Warszawa albo Cercle Brugge.

KP, PAP