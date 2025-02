Felix Auger-Aliassime kontra Danił Miedwiediew to ćwierćfinałowe spotkanie turnieju ATP w Dosze. Relacja live i wynik na żywo meczu Felix Auger-Aliassime - Daniił Miedwiediew na Polsatsport.pl.

Kanadyjczyk wygrał niedawno turniej rangi ATP 250 w Montpellier, co może sugerować, że 24-latek jest aktualnie w dobrej dyspozycji. Zmagania w Katarze rozpoczął od 2,5 godzinnego spotkania z Francuzem Quentinem Halysem, którego pokonał w trzech setach 4:6, 6:4, 7:6 (7-2). W drugiej rundzie Auger-Aliassime nie musiał wychodzić na kort, ponieważ jego rywal Hamad Medjedovic oddał ten mecz walkowerem. Serb w poprzednim spotkaniu ze Stefanosem Tsitsipasem nabawił się poważnego urazu.

Choć początek sezonu w wykonaniu Daniiła Miedwiediewa nie należy do najbardziej udanych, to w Dosze radzi sobie póki co całkiem dobrze. Najpierw z problemami w pierwszej rundzie odprawił Karena Chaczanowa 4:6, 7:5, 6:3, a następnie w ekspresowym tempie pokonał belgijskiego tenisistę Zizou Bergsa 6:2, 6:1.

Szymon Stępień, Polsat Sport