JSW Jastrzębski Węgiel uzupełnił grono półfinalistów! Szybki mecz w Radomiu

Spotkanie rozpoczął asem serwisowym Jakub Rohnka, ale szybko do głosu doszli jastrzębianie. Byli skuteczniejsi w ataku, punktowali blokiem i w środkowej części seta uzyskali wyraźną przewagę (9:14, 11:18). Gospodarze zerwali się do walki, zmniejszyli straty do dwóch oczek (19:21), ale w końcówce błysnął Tomasz Fornal, który posłał asa i skończył dwie akcje w ataku (19:25).

W drugiej osłonie siatkarze Jastrzębskiego Węgla szybciej odskoczyli rywalom (3:8). Grali spokojnie, skutecznie i powiększali przewagę. Po asie serwisowym Łukasza Kaczmarka było 11:20, a w ostatniej akcji tego jednostronnego seta skutecznie zaatakował Norbert Huber (15:25).

Set numer trzy miał podobny przebieg do poprzedniego. Skutecznie grający goście nie chcieli pozostawić rywalom złudzeń i szybko wypracowali sobie solidną zaliczkę (4:9). Później dwa asy dołożył Mateusz Kufka i było 10:19. W końcówce dwa kolejne asy dołożył Łukasz Kaczmarek (11:24), a spotkanie zamknął skutecznym atakiem Marcin Waliński (14:25).



Skrót meczu Czarni - Jastrzębski Węgiel:



Najwięcej punktów: Kristaps Smits (11) – WKS; Tomasz Fornal (19), Łukasz Kaczmarek (14), Norbert Huber (11) – JSW. Gospodarze ustępowali rywalom w ataku, zagrywce (2–9) oraz bloku (8–17). MVP: Tomasz Fornal (11/19 = 57% skuteczności w ataku + 2 asy + 6 bloków; 56% pozytywnego przyjęcia).

Turniej finałowy Tauron Pucharu Polski siatkarzy 2025 zostanie rozegrany w dniach 12–13 kwietnia w Tauron Arenie Kraków. JSW Jastrzębski Węgiel zagra w półfinale z Bogdanką LUK Lublin.



WKS Czarni Radom - JSW Jastrzębski Węgiel 0:3 (19:25, 15:25, 14:25)

Czarni: Jakub Rohnka, Mariusz Schamlewski, Serhij Jewstratow, Kristaps Smits, Patryk Szymański, Bartłomiej Kluth – Paweł Filipowicz (libero) oraz Jan Siemiątkowski, Paul Wyszynski, Bartosz Sławiński, Jakub Serewis. Trener: Dariusz Daszkiewicz

Jastrzębski Węgiel: Anton Brehme, Juan Ignacio Finoli, Tomasz Fornal, Norbert Huber, Łukasz Kaczmarek, Marcin Waliński – Jakub Popwiczak (libero) oraz Arkadiusz Żakieta, Piotr Pilarz, Jordan Zaleszczyk, Mateusz Kufka, Jakub Jurczyk (libero), Jakub Szczurowski. Trener: Marcelo Mendez.