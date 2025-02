Kolejny celebryta chce zakupić piłkarski klub. Ma ambitne plany

Amerykański raper Rakim "ASAP Rocky" Mayers, bo o nim mowa, ma w planach zakup 80% udziałów Tranmere Rovers, czyli klubu League Two.





ZOBACZ TAKŻE: Liverpool powstrzymany na Villa Park. Powrót Matty'ego Casha

Trzeba jednak przypomnieć, że Mayers zakończył całkiem niedawno proces sądowy, a dotyczył on sytuacji z 2021 roku. Wówczas muzyk miał wdać się w kłótnię ze swoim przyjacielem, natomiast sytuacja wymknęła się wtedy spod kontroli, ponieważ raper miał podobno chwycić za broń. Sąd oskarżył go o popełnienie napaści, lecz ten został jednak uniewinniony.





Choć drużyna ta zajmuje dość odległe miejsce w tabeli ligowej (22. pozycja), to wkrótce może tam dojść do sporej rewolucji. Cel jest całkiem ambitny jak na tak skromną drużynę z okolic Liverpoolu: awans do Premier League. Zanim dojdzie jednak do zmian właścicielskich, to ekipa "Super White Army" musi utrzymać się w lidze, ponieważ do strefy spadkowej traci dwa punkty.