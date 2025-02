Koncert Jagiellonii w Lidze Konferencji! Białostoczanie z awansem do następnej fazy

Jagiellonia Białystok pewnie pokonała FK TSC Backą Topolę i awansowała do 1/8 finału Ligi Konferencji. Mistrzowie Polski pokonali Serbów na własnym stadionie 3:1, a w łącznym rozrachunku - 6:2. Trafienia dla "Dumy Podlasia" zdobyli Kristoffer Hansen i Jesus Imaz, a samobójczą bramkę zanotował defensor Backi, Viktor Radojević.

Jagiellonia Białystok do rewanżowego starcia w ramach 1/16 finału Ligi Konferencji UEFA przystępowała z cenną zaliczką wywiezioną z Serbii. Podopieczni Adriana Siemieńca pokonali bowiem w pierwszym meczu na wyjeździe zespół FK TSC Backi Topola 3:1. Do siatki dla mistrzów Polski trafiali wtedy dwukrotnie Jesus Imaz i raz Afimico Pululu.

Czwartkowe spotkanie w Białymstoku rozgrywane było w trudnych warunkach atmosferycznych. Temperatura wynosiła -7 stopni Celsjusza. Rywalizację lepiej rozpoczęła "Duma Podlasia". Już w siódmej minucie wyprowadziła groźną kontrę, jednak nie udało się wtedy domknąć akcji. Ta sztuka powiodła się za to już 60 sekund później. Świetne prostopadłe podanie Jesusa Imaza wykończył Kristoffer Hansen, który w odpowiednim tempie wyszedł zza pleców obrońców Backi Topola.

Okazję na podwyższenie wyniku Jagiellonia miała w 11. minucie. Afimico Pululu dogrywał z lewej strony do Imaza, jednak defensor serbskiej ekipy czujnie przeciął podanie Angolczyka, wybijając piłkę na rzut rożny. Podopieczni Adriana Siemieńca ciągle napierali na bramkę przeciwników, co momentalnie poskutkowało kolejną szansą. Veljko Ilić obronił jednak strzał z pięciu metrów Hansena, lecz nawet gdyby Norweg trafił do siatki, bramka nie zostałaby uznana, bowiem Imaz w tej akcji znajdował się na spalonym.

W 17. minucie Backa Topola zdołała wyrównać na 1:1. Marko Lazetić nie został odpowiednio przykryty w polu karnym i główką wykończył świetne dośrodkowanie Ivana Miloslavljevicia. W dwumeczu Jagiellonia nadal jednak miała bezpieczną przewagę - prowadziła 4:2. Chwilę po trafieniu serbskiej ekipy doszło do zamieszania w polu karnym podopiecznych Jovana Damjanovicia. Zawodnicy gospodarzy sygnalizowali rękę po strzale Imaza i potencjalny rzut karny, ale sędzia nawet nie myślał o podyktowaniu "11".

W dalszej fazie pierwszej połowy tempo meczu zdecydowanie spadło. Rywalizacja toczyła się głównie w środku pola, gdzie goście w bardzo ostry sposób napierali na piłkarzy z Białegostoku. Pod koniec tej części zmagań kontuzji doznał prawy obrońca Jagiellonii, Michal Sacek. Czech nie był w stanie kontynuować rywalizacji, a w jego miejsce pojawił się Norbert Wojtuszek. Ostatecznie zawodnicy zeszli do szatni przy remisie 1:1.

W drugiej odsłonie zawodów jako pierwsi lepszą sytuację wykreowali sobie piłkarze "Dumy Podlasia". Groźny strzał po kontrze oddał Imaz, jednak futbolówka minęła bramkę strzeżoną przez Ilicia tuż przy lewym słupku. W 64. minucie ponownie dobrze w polu karnym "Jagi" odnalazł się Lazetić, ale jego strzał został zablokowany. Backa starała się atakować białostoczan, lecz w grze serbskiego zespołu brakowało pomysłu. Goście głównie rozgrywali piłkę na połowie podopiecznych Adriana Siemieńca, z czego niewiele wynikało.

W 70. minucie świetną akcję kombinacyjną przeprowadziła Jagiellonia. Pululu odnalazł Mikiego Villara, a ten dostrzegł po prawej stronie Imaza. Hiszpan bez wahania podjął decyzję o strzale z 16. metrów i od słupka umieścił piłkę w siatce, dając swojemu zespołowi drugiego gola. "Jaga" podwyższyła rezultat momentalnie. Podanie od Pululu wykorzystał Darko Czurlinow, który chwilę wcześniej pojawił się na murawie. Strzał Macedończyka przeciął Viktor Radojević, trafiając do własnej bramki. Ostatecznie potyczka zakończyła się wiktorią zawodników Adriana Siemieńca, a cały dwumecz - wynikiem 6:2.

Jagiellonia tym samym jako druga polska drużyna zameldowała się w 1/8 finału Ligi Konferencji. Kolejnym przeciwnikiem mistrzów kraju będzie właśnie Legia Warszawa lub belgijskie Cercle Brugge. "Wojskowi" już wcześniej zapewnili sobie miejsce w najlepszej "16" rozgrywek, dzięki siódmej lokacie w fazie ligowej. Losowanie par odbędzie się w piątek o godzinie 14:00. Transmisja w Polsacie Sport Premium 1, Polsatsport.pl i na Polsat Box Go.

Jagiellonia Białystok - FK TSC Backa Topola 3:1 (1:1)

Bramki: Kristoffer Hansen 8, Jesus Imaz 70, Viktor Radojević 76 (samobój) - Marko Lazetić 17.

Jagiellonia Białystok: Sławomir Abramowicz - Michal Sacek (45. Norbert Wojtuszek), Mateusz Skrzypczak, Enzo Ebosse, Joao Moutinho - Jarosław Kubicki, Leon Flach, Jesus Imaz (81. Taras Romanczuk) - Miki Villar (71. Darko Czurlinow), Afimico Pululu (81. Lamine Diaby-Fadiga), Kristoffer Hansen (71. Oskar Pietuszewski).

FK TSC Backa Topola: Veljko Ilić - Stefan Jovanović, Mateja Djordjević, Milos Degenek, Viktor Radojević - Milan Radin, Aleksa Pejić (77. Milos Pantović), Petar Stanić (80. Aleksandar Stancić) - Ivan Milosavljević (59. Dragoljub Savić), Marko Lazetić, Prestige Mboungou (77. Bence Sos).

Żółte kartki: Mateusz Skrzypczak, Enzo Ebosse - Milan Radin, Petar Stanić, Aleksa Pejić.

Sędzia: Allard Lindhout (Holandia).