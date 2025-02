Jagiellonia Białystok kontra FK TSC Backa Topola to spotkanie rewanżowe 1/16 finału Ligi Konferencji. Relacja live i wynik na żywo meczu Jagiellonia Białystok - FK TSC Backa Topola na Polsatsport.pl.

Mistrz Polski jest w dość korzystnym położeniu przed rewanżem. Pierwsze spotkanie zakończyło się zwycięstwem "Jagi" na wyjeździe 3:1. Dwa gole strzelił Jesus Imaz, a jedno trafienie dołożył Afimico Pululu. Teraz białostoczanie powalczą o utrzymanie przewagi i zakwalifikowanie się do 1/8 finału Ligi Konferencji.

ZOBACZ TAKŻE: Poważny problem Jagiellonii przed meczem w Lidze Konferencji. Zainterweniowała UEFA

Podopieczni Adriana Siemieńca mają ułatwione zadanie, gdyż zagrają przed własną publicznością. Do tego do czwartkowej rywalizacji przystąpią niesieni udanym występem w lidze. W miniony weekend Jagiellonia pokonała u siebie Motor Lublin 3:0 i zrównała się liczbą punktów z prowadzącym w tabeli PKO BP Ekstraklasy Lechem Poznań.

Z kolei w przypadku TSC Backa Tapola początek 2025 roku nie należy do udanych. Wystarczy wspomnieć, że zespół z Serbii nie wygrał jeszcze spotkania o stawkę. W lidze przegrywał trzykrotnie, a do tego w Lidze Konferencji musiał uznać wyższość Jagiellonii. To jeszcze wyraźniej stawia białostoczan w roli faworytów.

Relacja live i wynik na żywo meczu Jagiellonia Białystok FK TSC Backa Topola na Polsatsport.pl. Początek o 21:00.