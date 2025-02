Liga Konferencji: Losowanie fazy play-off. Transmisja TV i stream online

Przed nami losowanie fazy play-off Ligi Konferencji. W 1/8 finału wystąpią dwie polskie drużyny: Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok. Transmisja losowania od 14:00 w Polsacie Sport Premium 1, Polsatsport.pl i na Polsat Box Go.

Faza ligowa i baraże Ligi Konferencji przyniosły polskim fanom wiele emocji. W trzecich co do ważności europejskich pucharach ze świetnej strony pokazały się ekipy Legii Warszawa i Jagiellonii Białystok. "Wojskowi" w głównej tabeli uplasowali się na siódmej lokacie, bezpośrednio awansując do najlepszej "16" rozgrywek. Podopieczni Adriana Siemieńca z kolei przebrnęli baraże, pokonując FK TSC Backę Topola.

W piątek w siedzibie UEFA w Nyonie odbędzie się losowanie par 1/8 finału. Spotkania tej fazy zaplanowano na 6 i 13 marca 2025. Rozlosowana zostanie również dalsza drabinka rozgrywek - ćwierćfinały i półfinały.

Z fazy ligowej w 1/8 finału, zajmując pozycje 1-8, zameldowały się już kolejno Chelsea, Vitoria Guimaraes, Fiorentina, Rapid Wiedeń, Djurgardens IF, FC Lugano, Legia Warszawa oraz Cercle Brugge.

Awans w barażach wywalczyły natomiast Real Betis, FC Kopenhaga, Jagiellonia Białystok, NK Celje, Pafos, Panathinaikos, Borac Banja Luka oraz Molde.

Drabinka Ligi Konferencji:

Betis/FC Kopenhaga - Chelsea/Vitoria Guimaraes

Jagiellonia Białystok/Molde - Legia Warszawa/Cercle Brugge

NK Celje/Pafos - Djurgardens/FC Lugano

Panathinaikos/Borac Banja Luka - Fiorentina/Rapid Wiedeń

Pierwsze mecze 1/8 finału Ligi Konferencji odbędą się 6 marca, a rewanże - 13 marca. Finał odbędzie się 28 maja na Stadionie Miejskim we Wrocławiu.

