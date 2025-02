Liga Mistrzyń siatkarek: Wyniki i skróty meczów play-off. Pary ćwierćfinałowe

Za nami rewanżowe mecze rundy play-off o awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń za nami. Na tym etapie rywalizowały dwa polskie kluby - PGE Grot Budowlani Łódź i DevelopRes Rzeszów? Kto awansował? Sprawdź wyniki i zobacz skróty meczów rundy play-off siatkarskiej Ligi Mistrzów.

Siatkarki PGE Grot Budowlanych Łódź i DevelopResu Rzeszów awansowały do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń. To duży sukces polskiej siatkówki klubowej - po raz pierwszy dwa żeńskie zespoły dotarły do 1/4 finału CEV Champions League.

Zobacz także: Decydował złoty set! Bezbarwny występ siatkarek BKS w Stambule

Drużyna z Łodzi we wtorek przypieczętowała awans do najlepszej ósemki, po raz drugi pokonując mistrza Serbii Tent Obrenovac. Łodzianki po raz pierwszy w historii wystąpią w 1/4 finału tych najbardziej prestiżowych rozgrywek w Europie. W pojedynku o półfinał zmierzą się z włoskim klubem Savino del Bene Scandicci, który w fazie grupowej w sześciu meczach nie stracił nawet seta.

DevelopRes wyeliminował mistrzynie Niemiec Allianz MTV i w kolejnej rundzie zmierzy się z broniącą trofeum drużyną A. Carraro Imoco Conegliano, w której grają dwie polskie siatkarki Joanna Wołosz i Martyna Łukasik. Obie drużyny mierzyły się ze sobą w fazie grupowej i ekipa z Italii pewnie wygrała oba spotkania - 3:1 w Rzeszowie i 3:0 we własnej hali.

Stawkę ćwierćfinalistów uzupełniła Numia Vero Volley Milano. Drużyna, którą prowadzi selekcjoner polskiej reprezentacji Stefano Lavarini, dwukrotnie wygrała z niemieckim SSC Palmberg Schwerin po 3:0.

Wyniki meczów play-off o awans do ćwierćfinału LM siatkarek 2025:

2025-02-05: SSC Palmberg Schwerin - Numia Vero Volley Milano 0:3 (14:25, 23:25, 16:25)

2025-02-20: Numia Vero Volley Milano - SSC Palmberg Schwerin 3:0 (25:18, 25:21, 26:24)



2025-02-05: Tent Obrenovac - PGE Grot Budowlani Łódź 0:3 (23:25, 16:25, 23:25)

2025-02-18: PGE Grot Budowlani Łódź - Tent Obrenovac 3:1 (25:23, 25:18, 24:26, 25:15)



2025-02-06: Allianz MTV Stuttgart - DevelopRes Rzeszów 1:3 (21:25, 25:22, 43:45, 20:25)

2025-02-20: DevelopRes Rzeszów - Allianz MTV Stuttgart 3:0 (25:20, 25:18, 25:22).

Pary ćwierćfinałowe Ligi Mistrzyń siatkarek 2025:

VakifBank Stambuł - Fenerbahce Medicana Stambuł

Savino del Bene Scandicci - Grot Budowlani Łódź

A. Carraro Imoco Conegliano - DevelopRes Rzeszów

Eczacibasi Dynavit Stambuł - Numia Vero Volley Milano.

WYNIKI LIGI MISTRZYŃ SIATKAREK

Polsat Sport, PAP