Pięć kolejek do końca! Sytuacja w PlusLidze. Kto zagra w play-off, kto spadnie?

Faza zasadnicza PlusLigi wielkimi krokami zbliża się do końca. Do jej zakończenia pozostało już tylko pięć kolejek spotkań. Jakie mecze pozostały do rozegrania? Kto ma szansę na grę w play-off? Komu zagraża degradacja? Sprawdź, jak wygląda sytuacja w PlusLidze na pięć kolejek przed końcem fazy zasadniczej.