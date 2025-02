Polskie medalistki olimpijskie podjęły się niesamowitego wyzwania. Maraton na dystansie 50 kilometrów

Impreza odbędzie się na zamarzniętym jeziorze Kallavesi. Jezioro to jest domem fińskiego maratonu lodowego, najstarszej łyżwiarskiej imprezy na naturalnym lodzie w tym kraju. To niezwykłe wydarzenie, w którym udział biorą prawdziwi śmiałkowie, chcący zmierzyć się z poważnym dystansem, bo w trakcie zmagań odbędą się wyścigi na 25, 50 i 100 kilometrów. Luiza Złotkowska i Natalia Czerwonka zdecydowały, że przebiegną najbardziej zbliżony dystans do maratonu, czyli 50 kilometrów. W tej chwili ekipa jest już w drodze do Finlandii, a Polki zakończyły ostatni trening w naszym kraju.

– Spędziłam na łyżwach 25 lat i nie miałam możliwości przeżycia takiego dystansu, takiego wyścigu i takiego eventu w ogóle – opowiada Luiza Złotkowska. – Myślę, że to jest właśnie to, czego mi brakuje, żeby móc powiedzieć, że rozstaję się z łyżwami i że mam już wszystko, czego od nich oczekiwałam. Wracając do samego maratonu, to myślę, że wiatr w Finlandii będzie naszym najmniejszym sprzymierzeńcem podczas tej wyprawy. Łyżwiarstwo szybkie od wielu lat odbywa się wyłącznie w halach lodowych, więc warunki są bardzo sterylne. W Finlandii będziemy jechały na zamarzniętym jeziorze, więc nie wiemy, jaka będzie jakość lodu, nie wiemy, jaka będzie temperatura, czy będzie zimno, czy bardzo zimno. Grupa na pewno się rozdzieli, bo będzie to zaledwie kilkadziesiąt osób, które zmierzy się z dystansem 50 kilometrów. Liczymy, że nie będziemy jechały same, bo to na pewno będzie najtrudniejsze, jeśli ten dystans będziemy musiały pokonywać w pojedynkę. Nasze stroje są troszeczkę przystosowane do tej minusowej temperatury, natomiast łyżwy, w jakich będziemy startować, to dokładnie te same, w których trenowałyśmy i startowałyśmy na igrzyskach olimpijskich. W nich jeździ się bez skarpetek, ale i na to mamy swój pomysł – dodaje Złotkowska.

Natalia Czerwonka, która już wcześniej po krótkiej przerwie postanowiła wznowić karierę, jest optymistką przed startem w Finlandii i nie może się doczekać wyzwania. – Myślę, że ja w ogóle byłam w treningu, więc może mi trochę było łatwiej od Luizy – mówi medalistka olimpijska. – Jedziemy zmierzyć się z dystansem 50 kilometrów. Nigdy w życiu czegoś takiego nie przejechałyśmy, ale osobiście uważam, że wydolnościowo jestem przygotowana. Niemniej jednak jest taka nutka czegoś w ogóle nieznanego, bo ja nigdy na naturalnym lodzie nie stałam. Nie wiemy wielu rzeczy, choćby czy po drodze trzeba będzie się czegoś napić, czy może coś zjeść? Myślę, że jeszcze w tych ostatnich chwilach zasięgniemy jakiś rad od ludzi, którzy będą na miejscu i którzy pokonali już ten maraton – dodaje.

Impreza w Kuopio jest niejako powrotem do korzeni łyżwiarstwa, które zaczęło się właśnie na naturalnych ślizgawkach. Zawody są bowiem jednocześnie manifestem ekologicznym i mają przypomnieć światu, jak cenne są nasze zasoby naturalne i jak wiele tracimy w wyniku zmian klimatycznych.

– Zaczęłam uprawiać łyżwiarstwo na zamarzniętych gliniankach z dziadkiem. I tak naprawdę moje pierwsze kroki na łyżwach były na naturalnym lodzie. Tam pojawiła się też moja miłość do łyżwiarstwa. Z wielkim żalem patrzę na to, że teraz kolejne pokolenia nie mają tej możliwości. Że te małe „Luizki”, które być może teraz chciałyby zacząć jeździć na łyżwach, nie zaczną, bo jeziora, naturalne ślizgawki już po prostu nie zamarzają. Na sporty zimowe ogromny wpływ mają zmiany klimatu i dostępność do naturalnych miejsc, gdzie można je uprawiać, jest bardzo ograniczona. Wiemy, że przez to tych dzieciaków do uprawiania sportów zimowych jest coraz mniej i także na to chcemy zwrócić uwagę – dodaje Złotkowska.

