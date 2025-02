Siatkarski rollercoaster w Tauron Lidze! Cenna wygrana UNI Opole

Otwarcie tego meczu ułożyło się dla gospodyń bardzo dobrze. Mimo że w połowie seta przegrywały dwoma "oczkami" (11:13), to udało im się nie tylko odrobić stratę, ale i wyjść na prowadzenie w decydującym momencie (20:17). Dzięki konsekwentnej i spokojnej grze siatkarki z Mogilna wygrały pierwszą partię. Zupełnie odwrotnie było w drugim secie. To rywalki zaczęły grać lepiej i "naciskać" beniaminka. Po godzinie rywalizacji było 1:1.

W trzeciej partii gospodynie szybko zdobyły przewagę (7:5), a później odskoczyły na jeszcze kilka punktów (11:6). Różnica utrzymywała się już do końca, co sprawiło, że mogilnianki postawiły wielki krok w stronę szóstego zwycięstwa w tym sezonie. Z postawieniem drugiego miały jednak spory kłopot. Znów zaczęły grać nieco słabiej, co wykorzystały rywalki. Katarzyna Zaroślińska-Król oraz Guewe Diouf dwoiły się i troiły, by doprowadzić do tie-breaka i to się udało. O losach tego spotkania miał zadecydować piąty set.

A w nim z wysokiego "C" rozpoczęły gościnie (4:1). Ich początkowe starania przyniosły skutek, a z każdą kolejną piłką szło im coraz lepiej. Mimo dwóch godzin spędzonych na parkiecie, Akademiczki z Opola nie wyglądały na zmęczone, co okazało się kluczem do zwycięstwa 15:8 w tie-breaku i 3:2 w całym meczu.

Sokół & Hagric Mogilno - UNI Opole 2:3 (25:21, 21:25, 25:19, 23:25, 8:15)

Sokół & Hagric Mogilno: Paulina Brzoska, Jewchienija Chober, Agnieszka Cur-Słomka, Marina Mazenko, Wiktoria Przybyło, Aleksandra Szczepańska - Karolina Pancewicz (libero) - Sandra Barambas, Natalia Gajewska, Ivana Jeremic

UNI Opole: Julia Bińczycka, Aleksandra Cygan, Guewe Diouf, Elan McCall, Katarzyna Połeć, Katarzyna Zaroślińska-Król - Adriana Adamek (libero) - Piper Matsumoto, Marta Pamuła, Paulina Reiter