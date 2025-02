Spektakularne loty narciarzy i snowboardzistów - oglądaj na żywo Puchar Europy FIS w Białce Tatrzańskiej

Na potrzeby zawodów na Jankulakowskim Wierchu zbudowano imponującą skocznię, której „bula” wznosi się ponad 13 metrów nad stokiem – to wysokość porównywalna z czteropiętrowym budynkiem! Jest to największa tego typu konstrukcja, jaka kiedykolwiek powstała na potrzeby Pucharu Europy FIS w Polsce, a same zawody już po raz szósty odbędą się w najpopularniejszym ośrodku narciarskim w kraju.

Wydarzenie rozpocznie się w piątek od oficjalnych treningów. W sobotę odbędą się kwalifikacje, a najlepsi z najlepszych powalczą o miejsca na podium w wielkim finale w niedzielę, 23 lutego.

Informacja prasowa