"Świetna atmosfera, pełna hala". Ewa Swoboda uwielbia tam startować

Nie ma drugiego miejsca na świecie, do którego tak często przyjeżdżałyby największe lekkoatletyczne gwiazd. Kujawy i Pomorze co roku goszczą najlepszych zawodników. Dopiero co lekkoatletyczny świat obserwował zmagania podczas ORLEN Copernicus Cup, a już za rok Arena Toruń znów wypełni się po brzegi - tym razem podczas halowych mistrzostw świata.