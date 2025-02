To już oficjalne! Legia ma w końcu nowego napastnika

Białoruski napastnik Ilja Szkurin, występujący od poprzedniego sezonu w Stali Mielec, przeszedł do Legii - poinformował w czwartek warszawski klub. Piłkarz, który w obecnej edycji ekstraklasy zdobył dotychczas pięć bramek, podpisał trzyletni kontrakt.

- To duży krok w mojej karierze (...). Legia to szansa, ale i duża odpowiedzialność. Chciałbym podziękować klubowi, szczególnie trenerowi, za taką możliwość. Przed nami wymagająca część sezonu. Chcę strzelać gole i pomóc zespołowi wygrywać na drodze do mistrzostwa i Pucharu Polski - powiedział 25-letni Szkurin, cytowany na stronie stołecznego klubu.

Nie ujawniono szczegółów finansowych transferu. Według mediów Białorusin mógł kosztować ok. 1,5 mln euro.

Od początku sezonu 2023/24 Szkurin rozegrał 53 ligowe mecze, w których zdobył 21 bramek dla Stali (16 w poprzednim sezonie). Wcześniej, wiosną 2022 roku, wystąpił w dwóch meczach w barwach Rakowa Częstochowa.

Polska jest piątym krajem w jego karierze. Jako 20-latek był królem strzelców rozgrywek na Białorusi w zespole Eniergietyk-BDU Mińsk. Grał też CSKA Moskwa, Dynamie Kijów oraz izraelskim Hapoelu Petach Tikwa.

- To jakościowy napastnik i wyróżniający się piłkarz w PKO Bank Polski Ekstraklasie, który doskonale zna jej uwarunkowania. Wierzymy, że wniesie do zespołu dużo jakości w ofensywie, a jego umiejętności, zaangażowanie, praca sztabu i możliwości rozwojowe Legii spowodują, że będzie bardzo ważnym wzmocnieniem drużyny - powiedział wiceprezes zarządzający klubu Marcin Herra.

PAP