Polki zdobyły mistrzostwo świata! "Na szczęściu nie można tego zrobić"

9 lutego hokejowa reprezentacja Polski kobiet wywalczyła Halowe Mistrzostwo Świata. Biało-Czerwone wróciły już do ojczyzny z medalami i wzięły udział w spotkaniu, gdzie opowiedziały o swoim sukcesie, a także o przyszłości mistrzowskiej drużyny.

Polskie hokeistki na trawie zostały w chorwackim Porecu halowymi mistrzyniami świata. W finale turnieju pokonały Austrię 1:0 (1:0) i jest to największy w historii sukces tej dyscypliny. Brązowy medal zdobyły Czechy.

ZOBACZ TAKŻE: Henryk Gruth przed finałem hokejowej LM. "W tej konfrontacji mam jednego faworyta"

- Myślę, że medal położę w specjalnym miejscu, gdzie będę mogła go podziwiać i wspominać to, że zdobyłyśmy halowe mistrzostwo świata - powiedziała reprezentantka Polski Monika Chmiel po powrocie do Polski.

Ten sukces, choć historyczny, może być dla niektórych końcem, a dla innych początkiem wielkiej kariery.

- Mamy w drużynie całkiem sporo młodych dziewczyn. Przed większością z nas jeszcze sporo turniejów, gdzie możemy osiągnąć fajne wyniki, tak że myślę, że to dopiero początek pracy - dodała kolejna z Biało-Czerwonych Julia Balcerzak.

Podobnego zdania jest również selekcjoner, tyle że wśród sztabu trenerskiego nikt tak dobrym wynikiem zaskoczony nie był.

- O tym, że mamy mocną drużynę, świadczyły już zeszłoroczne wyniki. Dziewczyny zdobyły srebrny medal mistrzostw Europy. Wraz z biegiem turnieju myśl, że możemy wygrać, przychodziła. Grupa ułożyła się dla nas bardzo dobrze, drabinka nam sprzyjała. Na szczęściu nie można zrobić mistrzostwa świata. Dziewczyny są bardzo dobrze przygotowane. Grają w silnych ligach. Jesteśmy na szczycie, ale nie oszukujmy się, naszym celem zawsze jest olimpijska wersja hokeja - powiedział asystent trenera kadry Mateusz Mszany.

Kobieca reprezentacja po raz czwarty wystąpiła w halowym mundialu i zdobyła swój pierwszy medal. Dotychczas najlepszym wynikiem było piąte miejsce w 2011 i 2015 roku. Polki mają w dorobku także cztery medale halowych mistrzostw Europy - dwa srebrne i dwa brązowe.

KP, Polsat Sport