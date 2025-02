Zapadł wyrok w sprawie Rubialesa. Były prezes hiszpańskiej federacji skazany

Wyrok zapadł półtora roku po tym, jak Rubiales pocałował Hermoso bez jej zgody po finale Mistrzostw Świata Kobiet 2023. Hiszpanki pokonały wówczas reprezentantki Anglii 1:0 i świętowały zdobycie swojego pierwszego tytułu mistrzyń świata w historii.

ZOBACZ TAKŻE: Kolejny celebryta chce zakupić piłkarski klub. Ma ambitne plany

Zachowanie byłego prezesa RFEF wywołało wiele kontrowersji w Hiszpanii, ale o sprawie szybko zaczęły wypowiadać się także sportsmenki z innych państw. Pod naciskiem opinii publicznej Rubiales zrezygnował ze swojego stanowiska, a niedługo później otrzymał od FIFA zakaz pełnienia jakichkolwiek funkcji w piłce nożnej przez trzy lata.

Sama Hermoso zeznawała w sądzie, że nigdy nie wyraziła zgody na pocałunek i że "zepsuł on jeden z najszczęśliwszych dni w jej życiu". Z kolei były prezes RFEF utrzymywał, że działał w "przypływie radości" i za wcześniejszą zgodą piłkarki.

Hiszpański Sąd Najwyższy w czwartek uznał Rubialesa za winnego napaści seksualnej na zawodniczkę i nałożył na niego grzywnę w wysokości 10 tys. euro. Mężczyzna ma także roczny zakaz zbliżania się do Hermoso na odległość mniejszą niż 200 m i zakaz jakiegokolwiek kontaktu z piłkarką. Były prezes RFEF był także oskarżony o nakłanianie Hermoso do składania oświadczeń, że do pocałunku doszło za jej zgodą. Z tego zarzutu został jednak oczyszczony.