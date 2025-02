Czy Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok mogą zmierzyć się w Lidze Konferencji? Oto drabinka

Jagiellonia Białystok zmierzy się z belgijskim Cercle Brugge, a Legia Warszawa stanie do rywalizacji z norweskim Molde w 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA. Choć obie drużyny nie trafiły na siebie w tej fazie, ich bezpośrednie starcie wciąż jest możliwe. Czy Legia i Jagiellonia mogą spotkać się w europejskich pucharach? Sprawdźcie, jak wygląda ich droga do finału oraz na kogo mogą trafić w dalszej fazie rozgrywek.

Przed losowaniem par 1/8 finału Ligi Konferencji sporo emocji i dyskusji wśród ekspertów wzbudzała potencjalna konfrontacja dwóch polskich drużyn – Jagiellonii i Legii. Ostatecznie jednak los oszczędził bezpośredniego starcia na tym etapie. "Jaga" zmierzy się z belgijskim Cercle Brugge, które zajęło ósme miejsce w tabeli fazy ligowej tych rozgrywek, natomiast "Wojskowi" trafili na norweskie Molde, plasujące się na 23. pozycji w tej klasyfikacji.

Mimo że los skierował oba polskie zespoły na przeciwne strony drabinki, szansa na ich bezpośrednie starcie wciąż istnieje. Co więcej, jeśli zarówno ekipa z Podlasia, jak i stołeczny klub zdołają przebrnąć kolejne rundy, mogą spotkać się dopiero w wielkim finale. A ten odbędzie się 28 maja we Wrocławiu, który mógłby stać się areną historycznego wydarzenia dla polskiej piłki klubowej.

Droga do takiego scenariusza nie będzie jednak usłana różami. Zarówno podopieczni Goncalo Feio, jak i Adriana Siemieńca, by dotrzeć do decydującego meczu, muszą po drodze wyeliminować kilka bardzo wymagających drużyn. Legia w ewentualnym ćwierćfinale może trafić na faworyta całych rozgrywek – angielską Chelsea, która zakończyła fazę ligową z kompletem punktów. Z kolei Jagiellonia, jeśli pokona Cercle Brugge, może stanąć naprzeciw renomowanego hiszpańskiego Realu Betis w ćwierćfinale, a w przypadku dalszego awansu – zmierzyć się w półfinale z Fiorentiną, ubiegłorocznym finalistą tych rozgrywek.

Drabinki turniejowe polskich zespołów w Lidze Konferencji UEFA:

1/8 finału:

Legia Warszawa - Molde

Jagiellonia Białystok - Cercle Brugge

Ćwierćfinał:

Legia Warszawa - Chelsea/FC Kopenhaga

Jagiellonia Białystok - Real Betis/Vitoria Guimaraes

Półfinał:

Legia Warszawa - Pafos/Djurgardens/Borac Banja Luka/Rapid Wiedeń

Jagiellonia Białystok - Celje/Lugano/Panathinaikos/Fiorentina

Finał (28.05.2025 we Wrocławiu):

Legia Warszawa - Celje/Lugano/Panathinaikos/Fiorentina/Real Betis/Vitoria Guimaraes/Cercle Brugge/Jagiellonia Białystok

Jagiellonia Białystok - Pafos/Djurgardens/Borac Banja Luka/Rapid Wiedeń/Chelsea/FC Kopenhaga/Molde/Legia Warszawa