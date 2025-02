Iwanow: Lekcja odrobiona. Kolejne punkty do rankingu

Jagiellonia zrobiła swoje. Z nawiązką. Drugie zwycięstwo nad Backą Topolą daje nie tylko dowód na ciągły rozwój zespołu, ale i kolejne punkty do rankingu dla całej polskiej klubowej piłki. Efekty z tego, co w spotkaniach 1/16 finału Ligi Konferencji zdobyła ekipa Adriana Siemieńca, czerpać zatem będzie nie tylko drużyna z Podlasia. To także trzeba podkreślać i doceniać.