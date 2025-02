Kanada lepsza od USA. Dogrywka rozstrzygnęła finał Pucharu Czterech Narodów

Zwycięzcy pierwsi cieszyli się z gola, którego uzyskał Nathan MacKinnon (5.), ale później Brady Tkachuk (17.) i Jake Sanderson (28.) dali prowadzenie Amerykanom. Do wyrównania ponownie doprowadził Sam Bennett (35.), a w dogrywce McDavid wykorzystał sprytne podanie od Mitcha Marnera i ustalił wynik.

ZOBACZ TAKŻE: Król-Walas i Nowaczyk ze złotymi medalami mistrzostw Polski

Oba zespoły zmierzyły się ze sobą także we wcześniejszej fazie turnieju i wówczas, w Montrealu, triumfowali hokeiści USA 3:1.

- Mitch popisał się niesamowitym zagraniem, nie mogłem w to uwierzyć. To wspaniałe dla naszej grupy, wszyscy byli zaangażowani. To był spory turniej, więc tym bardziej miło, że zakończył się po naszej myśli - powiedział McDavid.

Marner asystował też przy trafieniu Bennetta, a laury w czwartek zebrał też MacKinnon, który z czterema bramkami został najlepszym strzelcem turnieju. Jemu przypadło także miano MVP całej imprezy.

- Pokazali swój talent, ale jednocześnie schowali swoje ego. Tacy zawodnicy mogliby przyjść do tej drużyny i od razu wymagać: "Dajcie mi to, dajcie mi tamto". Nic takiego się nie wydarzyło. To jest coś, co czyni ten zespół wyjątkowym - skomentował trener Kanady Jon Cooper.

Reprezentacje USA i Kanady ostatnio zmierzyły się w najmocniejszych składach w finale dużej imprezy na igrzyskach olimpijskich w Vancouver (2010) i wówczas także lepsza była Kanada, która zwyciężyła 3:2. Nie jest wykluczona powtórka w przyszłym roku w Mediolanie, gdzie mają wystąpić największe gwiazdy ligi NHL. W Pjongczangu (2018) i Pekinie (2022) zabrakło ich z różnych powodów.

- Trochę się ograliśmy i to jest dla nas ważne. Przyjechałem na ten turniej podekscytowany jak małe dziecko. Za rok powinno być już bardziej komfortowo dla wszystkich - ocenił MacKinnon.

Rywale zamierzają z kolei czerpać z tej porażki dodatkową motywację na występ we Włoszech.

- Wszyscy dali z siebie sto procent i, oczywiście, wszyscy jesteśmy rozczarowani, że nie zostało nagrodzone nasze poświęcenie. Ta chwila posłuży nam jako dodatkowa motywacja za rok - zapewnił Tkachuk.

Turniej Czterech Narodów zastąpił tradycyjny Mecz Gwiazd NHL, który w ostatnich latach cieszył się coraz mniejszym zainteresowaniem. Władze ligi po latach niechęci wobec występów hokeistów w reprezentacjach, czego efektem był m.in. brak zawodników z NHL w igrzyskach w Pjongczangu (2018) i Pekinie (2022), całkowicie zmieniły swoje nastawienie. Najlepsi hokeiści mają wystąpić w dwóch najbliższych turniejach olimpijskich, a w 2028 roku wznowiony zostanie Puchar Świata.

PAP