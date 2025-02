Świetne otwarcie PŚ w Tomaszowie! Ziomek-Nogal z brązem, Wójcik dalej liderką!

Reprezentanci Polski w wielkim stylu rozpoczęli rywalizację w Pucharze Świata w łyżwiarstwie szybkim w Tomaszowie Mazowieckim. Brąz na dystansie 500 metrów pań zdobyła Kaja Ziomek-Nogal, dla której to drugi indywidualny medal PŚ w tym sezonie. Status liderki PŚ w tej konkurencji obroniła czwarta w piątek Andżelika Wójcik, której do podium zabrakło zaledwie 0,03 sekundy.

Blisko 260 zawodników z 25 reprezentacji bierze udział w trzydniowej, pucharowej rywalizacji w Tomaszowie Mazowieckim. Swój start w zawodach w miejscowej Arenie Lodowej potwierdziły największe gwiazdy światowego łyżwiarstwa szybkiego, a wśród nich Andżelika Wójcik. 28-latka jako pierwsza w historii Polka prowadziła w klasyfikacji Pucharu Świata i w piątek, w otwierającej wieczorne zmagania rywalizacji na 500 metrów pań stanęła przed szansą obrony statusu liderki. Pierwsze miejsce w pucharowym rankingu udało się zachować (364 pkt), a do podium PŚ w Tomaszowie w piątek zabrakło jej zaledwie 0,03 sekundy. Czas 38,34 sekundy dał Wójcik ostatecznie czwartą pozycję. Jeszcze wyżej, bo na drugiej pozycji uplasowała się Kaja Ziomek-Nogal (38.17). Szybciej od niej pojechała jedynie mistrzyni olimpijska, Amerykanka Erin Jackson (38.08). Dla Ziomek-Nogal to drugi w tym sezonie, a trzeci w karierze indywidualny medal PŚ. Na wysokiej, jedenastej pozycji uplasowała się z kolei Karolina Bosiek (38.57).



– W tym sezonie widzę, że pierwsza szóstka to miejsce, gdzie jestem na stałe. Wiadomo, że chciałabym wygrać, popełniłam jednak kilka błędów i będziemy to analizować z trenerem. Zobaczymy, co można poprawić, żeby bieg w niedzielę był jeszcze lepszy – opowiadała Ziomek-Nogal. Zawodniczka lubińskiego Cuprumu po biegu mogła liczyć na uścisk córki, którą od razu zabrała na wieczorne karmienie, a następnie na dekorację medalową. – Mam wrażenie, że córa przynosi mi szczęście, bo zazwyczaj, gdy jest ze mną, to idzie dobrze. Czuję się mega szczęśliwa, że może mnie obserwować. To niesamowite uczucie – dodała sprinterka, która awansowała na siódme miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ (279 pkt).

Przyzwoicie na dystansie 500 m spisali się również czołowi polscy sprinterzy, a dwóch z nich znalazło się nawet w pierwszej dziesiątce. Siódme miejsce zajął Damian Żurek (34.95), który po biegu mógł żałować, iż na chwilę zachwiało nim przy wyjściu z drugiego łuku, bo utracone setne sekundy mogły dać mu medal. Na koniec TOP 10 znalazło się też miejsce dla jego kolegi z „polskiej” pary, Marka Kani (35.00). Na trzynastej pozycji uplasował się natomiast Piotr Michalski (35.08).

– Czasem tak bywa, że coś nie wychodzi, ale taki jest sport. Trzeba to po prostu zaakceptować, ale i tak jestem zadowolony z tego przejazdu. Nie ma co gdybać, bo w niedzielę mamy jeszcze jedne 500 m. Jak przejadę bieg dobrze technicznie, to może być medal. Nie chcę jednak niczego obiecywać – mówił Żurek, który w rankingu PŚ jest szósty (284 pkt), tuż przed Kanią (282 pkt).

Satysfakcji z piątkowego występu w Tomaszowie nie krył również Michalski, który w swojej parze zmierzył się z mistrzem olimpijskim z Pekinu, Chińczykiem Tingyu Gao, znanym ze świetnych pierwszych 100 m.

– Sam bieg był taki, jak sobie zaplanowałem z trenerem. Wiedziałem, na co mnie i Gao stać. Przez pierwsze 100 m miałem go „przytrzymać” jak najmocniej. Bardzo satysfakcjonująca była ostatnia prosta, bo wychodziłem za rywalem, a skończyłem tuż przed nim. Czasy nie są kosmicznie szybkie, ale jesteśmy bardzo blisko siebie. Mój czas 35,08 sekundy osiągnęło łącznie trzech zawodników, co najlepiej świadczy o poziomie zawodów – podkreślał Michalski, olimpijczyk z Pjongczangu i Pekinu.

Ostatnim reprezentantem Polski, który pojawił się w piątkowy wieczór na tafli tomaszowskiej Areny Lodowej, była Natalia Jabrzyk. Znajdująca się od początku sezonu w rewelacyjnej formie 23-latka po raz pierwszy w tym sezonie pojawiła się w grupie A na 1500 m, ale w żaden sposób nie dała tego po sobie poznać. Dystans pokonała w rewelacyjnym tempie, najszybciej w historii swoich startów w Arenie Lodowej (1:59.01). Najlepsza w tej konkurencji okazała się Holenderka Marijke Groenewoud (1:56.67).

– Jestem w stu procentach zadowolona z tego wyniku, wszystko było tak, jak chciałam. Cieszę się, że znów startowałam w Arenie Lodowej, mogłam zobaczyć swoich bliskich i przyjaciół na trybunach. To na pewno dodaje nam dużo energii – wyjaśniała Jabrzyk, którą w weekend w Tomaszowie czekają jeszcze dwa starty w dywizji A: w sobotę na 1000 m, a w niedzielę w mass starcie.

Wartościowe wyniki w dywizji B osiągnęli w piątek inni reprezentanci naszego kraju. Trzecie miejsce na 1500 m mężczyzn zajął Władimir Semirunnij (1:47.69), a piąta na 500 m kobiet była Martyna Baran (38.93).

Piątkowy medal Ziomek-Nogal był dziesiątym zdobytym przez polską reprezentację w trwającym cyklu PŚ. W sobotę kolejny dzień zmagań w Tomaszowie Mazowieckim, tym razem na dystansach 1000, 3000 i 5000 m.

– Liczba tych naszych medali jest ogromna. Cieszę się, że dziewczyny są w tak dobrej formie, a u mężczyzn w sprincie dystans dzielący od medali jest niewielki. Mamy dobre rozpoczęcie PŚ w Tomaszowie, więc czekamy na kolejne sukcesy – nie ukrywał Rafał Tataruch, prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego.

Wyniki piątkowych konkurencji:

kobiety

500 m



1. Erin Jackson (USA) 38,08

2. Suzanne Schulting (Holandia) 38,17

3. Kaja Ziomek-Nogal (Polska) 38,31

...

4. Andżelika Wójcik (Polska) 38,34

11. Karolina Bosiek (Polska) 38,57

grupa B



Miho Takagi (Japonia) 38,01

...

5. Martyna Baran (Polska) 38,93

10. Iga Wojtasik (Polska) 39,17

1500 m



1. Marijke Groenewoud (Holandia) 1.56,67

2. Miho Takagi (Japonia) 1.57,50

3. Mei Han (Chiny) 1.57,56

...

7. Natalia Jabrzyk (Polska) 1.59,01



grupa B



1. Qi Yin (Chiny) 1.59,36

...

18. Zofia Braun (Polska) 2.03,43

22. Magdalena Czyszczoń (Polska) 2.05,51

23. Olga Piotrowska (Polska) 2.07,97

mężczyźni

500 m



1. Jordan Stolz (USA) 34,49

2. Laurent Dubreuil (Kanada) 34,73

3. Jun-Ho Kim (Korea Płd.) 34,77

...

7. Damian Żurek (Polska) 34,95

10. Marek Kania (Polska) 35,00

13. Piotr Michalski (Polska) 35,08

grupa B



1. Jewgienij Koszkin (Kazachstan) 34,80

...

20. Kacper Abratkiewicz (Polska) 35,94

21. Jakub Piotrowski (Polska) 35,98

1500 m



1. Jordan Stolz (USA) 1.45,08

2. Peder Kongshaug (Norwegia) 1.45,08

3. Zhongyan Ning (Chiny) 1.46,06

grupa B



1. Finn Sonnekalb (Niemcy) 1.46,87

...

3. Władimir Semirunnij (Polska) 1.47,69

17. Szymon Palka (Polska) 1.50,14

20. Mateusz Śliwka (Polska) 1.50,29

21. Marcin Bachanek (Polska) 1.50,31

24. Szymon Wojtakowski (Polska) 1.50,46

Informacja Prasowa