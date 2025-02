Walka o pozycję lidera w PKO BP Ekstraklasie trwa, a jednym z chętnych, żeby nim zostać, jest Raków Częstochowa. Raków, jak i cała czołówka, zamiast zyskiwać punkty w ostatnim czasie to więcej ich gubi. Podopieczni Marka Papszuna zainkasowali na przestrzeni ostatnich pięciu spotkań tylko osiem punktów. Z pewnością pozytywny impuls "Medalikom" mogło dać zwycięstwo nad Lechem Poznań 1:0 w poprzedniej kolejce.

Z kolei Górnik Zabrze również szuka punktów. Powrót po przerwie podopieczni Jana Urbana rozpoczęli kolejno od remisu, porażki i wygranej. Choć w poprzedniej kolejce podopieczni Jana Urbana zwyciężyli, to sukces ten nie może cieszyć szkoleniowca "Trójkolorowych".

- To nie jest to, co chcielibyśmy grać. Natomiast to są tylko moje marzenia, czy wielkie chęci. Ale też patrząc na skład, to nie do końca mam argumenty, żeby tego wymagać, żeby tak grać - mówił po meczu z Radomiakiem Radom trener zabrzan.

W poprzednim meczu Rakowa i Górnika padł bezbramkowy remis.

Relacja live i wynik na żywo meczu Raków Częstochowa - Górnik Zabrze na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.