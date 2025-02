Plotki okazały się prawdą. Piłkarz z Premier League dołączył do klubu Ekstraklasy

Plotki pojawiały się w ostatnich dniach, a w piątek doczekaliśmy się oficjalnego potwierdzenia. Do Szczecina trafił Brazylijczyk Luizao. Został wypożyczony do końca tego sezonu.

ZOBACZ TAKŻE: Kolejny celebryta chce zakupić piłkarski klub. Ma ambitne plany

Piłkarz występuje na co dzień w młodzieżówce ekipy "Młotów". Choć zawodnik jest w teorii piłkarzem pierwszego składu, to nie zdołał jeszcze zaliczyć występu podczas rozgrywek Premier League.

Do West Ham United przeniósł się w 2023 roku z Sao Paulo FC. Tam wystąpił w sumie w 20 spotkaniach, po czym sprowadzono go do Londynu. Jego kontrakt z ekipą z London Stadium obowiązuje do końca czerwca 2026 roku.