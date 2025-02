Pokonała Igę Świątek, a teraz jest w finale! Kapitalna forma 17-latki

Mirra Andriejewa awansowała do finału zawodów WTA 1000 w Dubaju. Zaledwie 17-letnia Rosjanka, po tym jak wyeliminowała Igę Świątek, tym razem poradziła sobie z Jeleną Rybakiną, pokonując Kazaszkę w trzech setach.

Mirra Andriejewa sprawiła, że Iga Świątek z turniejem rangi WTA 1000 w Dubaju pożegnała się na etapie ćwierćfinałów. Rosjanka odprawiła w Zjednoczonych Emiratach Arabskich pięciokrotną mistrzynię wielkoszlemową, wygrywając 6:3, 6:3 i meldując się w najlepszej czwórce zmagań.

Kolejną przeciwniczką występującej pod neutralną flagą Rosjanki była Jelena Rybakina. Początek starcia był wyrównany, panie grały gem za gem, a pierwszy break point nadszedł przy stanie 2:2. Andriejewa wykorzystała swoją szansę i przełamała Kazaszkę.

Rybakina momentalnie jednak odgryzła się tym samym, wyrównując stan rywalizacji. Andriejewa z kolei chwilę później ponownie odebrała serwis Kazaszce, a następnie potwierdziła to przy własnym podaniu, mimo że Rybakina miała dwie okazje na to, by odłamać. Ostatecznie pierwsza partia padła łupem młodszej z tenisistek.

Druga odsłona zmagań była niezwykle zacięta. Dopiero w końcówce wyższy bieg wrzuciła zawodniczka reprezentująca Kazachstan i przy wyniku 5:4 wywalczyła breaka, zamykając tym samym drugiego seta i doprowadzając do decydującej rozgrywki.

W trzeciej partii Rybakina poszła za ciosem. Przełamała Andriejewą, zdobywając przewagę dwóch gemów. Rosjanka nie zamierzała składać broni i doprowadziła do remisu 3:3. W grę Kazaszki zaczęło zaś wkradać się więcej błędów. Efektem było kolejne przełamanie Andriejewej, która odwróciła losy seta i końcowo przechyliła go na swoją korzyść, jak i całe spotkanie.

Dla 17-latki to pierwszy finał zawodów tej rangi. Jej przeciwniczką w starciu o tytuł imprezy w Dubaju będzie Dunka Clara Tauson lub Czeszka Karolina Muchova. Dotąd w swojej karierze Andriejewa zwyciężyła jeden turniej. W lipcu zeszłego roku okazała się najlepsza w zmaganiach WTA 250 w Jassy.

Jelena Rybakina - Mirra Andriejewa 4:6, 6:4, 6:3

Clara Tauson - Karolina Muchova, godz. 16:45