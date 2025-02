Radość po meczu Jagiellonii, a tu nagle cios z Niemiec. To zaszkodzi Polsce

Można powiedzieć, że jest to przełomowy rok dla polskiej piłki klubowej, a to za sprawą rewelacyjnych występów Jagiellonii Białystok oraz Legii Warszawa. Teraz obie ekipy zagrają w 1/8 finału Ligi Konferencji. Co więcej, zyskamy kolejne cenne punkty do rankingu UEFA, w którym nieustannie pniemy się w tabeli. Poniżej analizujemy aktualną sytuację w tym zestawieniu.