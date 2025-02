Czarne konie europejskich pucharów! Mogą sprawić wielkie problemy faworytom

Kto może zaskoczyć w Lidze Europy?



Choć w tym sezonie Ligi Europy nie oglądamy żadnej polskiej drużyny, rozgrywki te budzą duże emocje. Polscy kibice szczególnie przyglądają się występom Sebastiana Szymańskiego, który jest jednym z kluczowych zawodników Fenerbahce. Turecki klub zmierzy się w 1/8 finału z Glasgow Rangers, a ich rywalizacja zapowiada się niezwykle ciekawie – trudno wskazać jednoznacznego faworyta.

W roli czarnego konia może wystąpić AZ Alkmaar. Holenderski klub w 1/16 finału pokonał Galatasaray Stambuł, czym udowodnił swoją wysoką formę. W kolejnej rundzie AZ czeka starcie z Tottenhamem, który jest jednym z głównych kandydatów do zwycięstwa w całych rozgrywkach.

Interesująco zapowiada się także rywalizacja Viktorii Pilzno z Lazio Rzym. Włosi wygrali fazę ligową Ligi Europy, jednak nie można skreślać czeskiego zespołu, który niejednokrotnie sprawiał niespodzianki na europejskiej scenie.

Poniżej komplet par 1/8 finału Ligi Europy:

Viktoria Pilzno - Lazio Rzym

Ajax Amsterdam - Eintracht Frankfurt

Real Sociedad - Manchester United

Fenerbahce Stambuł - Glasgow Rangers

Bodo/Glimt - Olympiakos Pireus

AZ Alkmaar - Tottenham Hotspur

FCSB - Olympique Lyon

AS Roma - Athletic Bilbao

Czy Legia i Jagiellonia powalczą o ćwierćfinał?



Jeszcze więcej emocji budzi Liga Konferencji UEFA, gdzie w 1/8 finału zobaczymy dwie polskie drużyny. Jagiellonia Białystok zmierzy się z Cercle Brugge, a Legia Warszawa - z Molde FK. Obie ekipy mają realne szanse na awans do ćwierćfinału.

Jeśli Legia Warszawa pokona Norwegów, to w kolejnej rundzie może trafić na Chelsea, która jest faworytem w starciu z FC Kopenhaga. Jagiellonia, w przypadku awansu, zmierzy się ze zwycięzcą meczu Real Betis – Vitória Guimaraes. Oznacza to, że na drodze polskich drużyn mogą stanąć jedni z głównych faworytów do triumfu w rozgrywkach.

W pozostałych parach trudno upatrywać czarnego konia rozgrywek. Wyglądają one porównywalnie i nie ma w nich zdecydowanych faworytów.

Poniżej wszystkie pary 1/8 finału:

Real Betis - Vitoria Guimaraes

Jagiellonia Białystok - Cercle Brugge

NK Celje - Lugano

Panathinaikos Ateny - Fiorentina

Borac Banja Luka - Rapid Wiedeń

Pafos FC - Djurgardens

Molde FK - Legia Warszawa

FC Kopenhaga - Chelsea

Pierwsze mecze odbędą się 6 marca, a rewanże 13 marca. Wszystkie spotkania Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA będzie można oglądać na antenach sportowych Polsatu.