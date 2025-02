Opromieniony awansem do 1/8 finału Ligi Mistrzów Feyenoord z Jakubem Moderem w składzie wraca na krajowe podwórko, aby w sobotnim, zaległym starciu 20. kolejki Eredivisie zmierzyć się na własnym boisku z Almere City. Gdzie obejrzeć mecz Feyenoord - Almere City? O której godzinie? Transmisja w Polsacie Sport 3 oraz Polsacie Box Go.

Holenderska piłka ma swoje "pięć minut" w Lidze Mistrzów za sprawą kapitalnej postawy Feyenoordu oraz PSV Eindhoven. Dwa legendarne kluby z Niderlandów sprawiły nie lada sensację, eliminując w fazie play-off Champions League gigantów z Serie A. Piłkarze ze stadionu Philipsa okazali się lepsi od Juventusu, natomiast "Portowcy" zwyciężyli w dwumeczu AC Milan.



Warto zaznaczyć, że Feyenoord o ćwierćfinał Champions League powalczy z innym mediolańskim potentatem - Interem.



W obu spotkaniach z Rossoneri - na De Kuip, gdzie gospodarze wygrali 1:0 oraz na San Siro, gdzie padł remis 1:1, od pierwszej do ostatniej minuty wystąpił Jakub Moder. Reprezentant Polski trafił do Rotterdamu podczas zimowego okienka transferowego i świetnie zaaklimatyzował się w nowych barwach. Były zawodnik Lecha Poznań szybko stał się ważnym ogniwem w ekipie Pascala Bosschaarta, aczkolwiek wciąż czeka na swoją premierową bramkę lub asystę.

Wiele wskazuje na to, że Modera ujrzymy ponownie w wyjściowym składzie Feyenoordu na sobotni mecz z Almere. Dla Polaka będzie to siódmy występ w barwach nowej drużyny. To spotkanie jest bardzo ważne dla gospodarzy, którzy obecnie plasują się na czwartej pozycji w Eredivisie i tracą trzy punkty do trzeciego Utrechtu. Wygrana pozwoli zatem zrównać się z nim, a to istotne, bo trzecie miejsce pozwala na grę w Lidze Mistrzów w kolejnym sezonie. Wydaje się, że rotterdamczycy nie mają już realnych szans na dogonienie prowadzącego Ajaksu i drugiego PSV, do których tracą odpowiednio 14 i 12 "oczek".



Almere to outsider Eredivisie, który do lokaty pozwalającej marzyć o utrzymaniu traci sześć punktów. W pierwszym meczu obu drużyn w tym sezonie Feyenoord wygrał na jego terenie 4:1.

Gdzie obejrzeć mecz Feyenoord - Almere? O której godzinie?

Transmisja meczu Feyenoord - Almere od godz. 19:55 w Polsacie Sport 3 oraz Polsacie Box Go.

Polsat Sport