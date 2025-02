First Step Championship 11: Gdzie oglądać? O której godzinie? Transmisja TV i stream online

Już w sobotę 22 lutego w Bytowie odbędzie się jedenasta gala spod szyldu organizacji First Step Championship. W walce wieczoru Rafał Błachuta (13-10) zmierzy się z reprezentantem Brazylii Wallisonem Henrique (16-15). Gdzie obejrzeć First Step Championship 11? Transmisja w Polsacie Sport Fight, Super Polsacie oraz na Polsat Box Go.

Gala First Step Championship 11 w Bytowie zapowiada się niezwykle emocjonująco! Kibice będą świadkami aż 13 pojedynków, a w pięciu z nich do oktagonu wejdą lokalni zawodnicy.

Najważniejszym wydarzeniem wieczoru będzie starcie w kategorii do 82 kg pomiędzy Rafałem Błachutą a Brazylijczykiem Wallisonem Henrique. Reprezentujący Poland Top Team Grudziądz Błachuta jest dobrze znany polskim kibicom – w przeszłości toczył pojedynki dla takich organizacji jak: FEN, Babilon MMA oraz KSW. Łącznie ma na koncie 14 zawodowych triumfów, w tym cztery przez nokaut. Tym razem czeka go jednak trudne zadanie, ponieważ jego rywal to niezwykle wszechstronny fighter. Wallison "Latino" Henrique, uczestnik gal Cage Warriors, wygrał 16 zawodowych walk, nokautując ośmiu rywali i zmuszając siedmiu do poddania.

Przed walką wieczoru odbędzie się równie ciekawe starcie w wadze ciężkiej. W co-main evencie Robert Maruszak zmierzy się z Finem Ville Forstromem. Łączna waga obu zawodników to niemal 240 kg, co zwiastuje mocne wymiany w stójce. Polak, trenujący w Cross Core Fight Gym Gdańsk, ma na koncie siedem zawodowych pojedynków, z których cztery wygrał. Walczył dla organizacji takich jak Krwawy Sport, FEN, Babilon MMA, King of Kings i Wotore. Dla Forstroma będzie to natomiast zawodowy debiut. W półzawodowym MMA stoczył pięć walk, odnosząc cztery zwycięstwa.

Karta walk:

1. MMA (semi pro) 52 kg - Martyna Maciejewska vs Kinga Szyłak

2. MMA (semi pro) 100 kg - Bartosz Manikowski vs Michał Szponar

3. K1 - małe rękawice 65 kg - Oliwia Stawska vs Julia Stasiuk

4. MMA (semi pro) 93 kg - Dawid Gromek vs Filip Woliński

5. MMA (semi pro) 66 kg - Kamil Stenka vs Kevin Zasadni

6. MMA (semi pro) 66 kg - Piotr Cierson vs Oskar Buga

7. MMA (semi pro) 107kg - Tomasz Manikowski vs Paweł Marciniak

8. MMA 77 kg - Kacper Klasa vs Mikołaj Krukowski

9. MMA 63 kg - Karol Durszlewicz vs Giorgi Arevadze

10. MMA 64 kg - Sylwester Miller vs Sardor Ochilov

11. MMA 77 kg - Mateusz Pawlik vs Delmar Silva

12. MMA 120 kg - Robert Maruszak - Ville Forstrom

13. MMA 82 kg - Rafał Błachuta vs Wallison Henrique

Gala First Step Championship 11: Gdzie oglądać? O której godzinie?

Gala First Step Championship 11 odbędzie się w sobotę (22 lutego). Transmisja tego wydarzenia w Polsacie Sport Fight i na Polsat Box Go (od 19:00) oraz w Super Polsacie (od 20:00).

ŁO, Polsat Sport