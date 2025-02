34:32 w pierwszym secie! ŁKS z kolejnym zwycięstwem

Łodzianki kontynuują znakomitą passę na krajowym podwórku, będąc niepokonanym w Tauron Lidze od 30 listopada 2024 roku. Dla siatkarek ŁKS-u był to pierwszy mecz po porażce w finale Tauron Pucharu Polski z Developresem Rzeszów.



Z kolei Moya Radomka, która niedawno rywalizowała z ŁKS-em w półfinale krajowego pucharu i przegrała 0:3, przystąpiła do sobotniego starcia po zwycięstwie 3:2 w Pucharze CEV. Niestety, to nie wystarczyło do awansu do półfinału, ponieważ radomianki przegrały pierwszy mecz 1:3.

Faworytkami były miejscowe, walczące o pozycję liderem tabeli. Pierwszy set był bardzo wyrównany, czego dowodem gra na przewagi i wygrana łodzianek 34:32!



Druga partia też była zacięta, ale końcówka należała do ŁKS-u, który triumfował 25:22. Zdecydowanie najbardziej jednostronny był trzeci set, w którym z radomianek kompletnie zeszło powietrze. Dowód? Porażka Radomki 12:25.



Dzięki tej wygranej ŁKS wrócił na pierwsze miejsce w tabeli i wyprzedza o punkt Developres.



ŁKS Commercecon Łódź - Moya Radomka Radom 3:0 (34:32, 25:22, 25:12)

ŁKS Commercecon Łódź: Klaudia Alagierska, Zuzanna Górecka, Anastazja Hryszczuk, Marlena Kowalewska, Lana Scuka, Sonia Stefanik - Maria Stenzel (libero) - Natalia Dróżdż, Angelika Gajer, Weronika Gierszewska, Natalia Mędrzyk, Anna Obiała

Moya Radomka Radom: Dagmara Dąbrowska, Monika Gałkowska, Victoria Mayer, Kristiine Miilen, Martyna Piotrowska, Kamila Witkowska - Izabela Śliwa (libero) - Kornelia Garita, Zuzanna Maciejewicz, Iga Marszałkowicz, Aleksandra Stachowicz, Milka Stijepic, Weronika Szlagowska.

KN, Polsat Sport