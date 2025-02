Znamy pierwszego spadkowicza polskiej ligi siatkarskiej!

Olimpia Sulęcin straciła nawet matematyczne szanse na utrzymanie w PLS 1. Lidze Mężczyzn. Drużyna, która przez cały sezon zmagała się z licznymi problemami, zanotowała dziesiątą porażkę z rzędu, co przypieczętowało jej spadek do niższej klasy rozgrywkowej. W ostatnim meczu siatkarze z Sulęcina walczyli ambitnie, lecz ostatecznie ulegli CUK Aniołom Toruń 0:3.

Czwartkowe spotkanie, choć emocjonujące, nie zmieniło sytuacji Olimpii w tabeli. Zespół prowadzony przez trenera Łukasza Chajca wygrał w tym sezonie jedynie dwa mecze i zgromadził na swoim koncie zaledwie dziewięć punktów. Strata do miejsca gwarantującego utrzymanie okazała się nie do odrobienia, a na domiar złego forma drużyny od dłuższego czasu nie dawała nadziei na przełamanie.

Torunianie, dzięki zwycięstwu, umocnili swoją pozycję w walce o utrzymanie. Ich sytuacja jeszcze niedawno była skomplikowana – po serii niepowodzeń znaleźli się w strefie spadkowej. Jednak triumfy nad BBTS-em i Olimpią pozwoliły im przeskoczyć w tabeli REA BAS Białystok, który po dwóch porażkach z rzędu znalazł się na 12. miejscu. Białostoczanie nie tracą jednak nadziei na poprawę sytuacji i zapowiadają walkę o kolejne punkty w nadchodzących spotkaniach.

Po 22 kolejkach Anioły Toruń mogą pochwalić się bilansem dziewięciu zwycięstw i trzynastu porażek, co dało im 28 punktów i miejsce tuż nad strefą spadkową. BAS Białystok ma identyczną liczbę wygranych, ale dwa "oczka" mniej, przez co spadł na 12. lokatę. Sytuacja w dolnej części tabeli pozostaje napięta – AZS AGH Kraków traci do BAS-u sześć punktów, a na samym dnie znajdują się SMS PZPS Spała oraz Olimpia Sulęcin, które zgromadziły po dziewięć punktów, choć siatkarze ze Spały mają jeszcze dwa zaległe mecze do rozegrania.