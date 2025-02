Białoruski piłkarz Ija Szkurin przeszedł ze Stali Mielec do Legii Warszawa i już w sobotę może zadebiutować w nowej drużynie w meczu 22. kolejki ekstraklasy z Radomiakiem Radom. "Jest innym napastnikiem niż Tomas Pekhart czy Marc Gual" - ocenił trener Goncalo Feio.

Po przerwie zimowej w kadrze Legii zostało tylko dwóch napastników: Gual i Pekhart. Obaj nie zachwycają w tym sezonie skutecznością. W tym sezonie Hiszpan rozegrał 2226 minut i strzelił 12 goli. Natomiast doświadczony Czech zdobył trzy bramki w ciągu 698 minut.

ZOBACZ TAKŻE: Kara przedłużona! Były reprezentant młodzieżówki złamał warunki zawieszenia

- Najważniejsi są piłkarze i boisko oraz to, co zawodnicy mogą dać naszej drużynie. Szkurin jest innym napastnikiem niż Pekhart czy Gual. Jest piłkarzem, który rozszerza nasze opcje ofensywne, ale też granie na własnej połowie, jeśli chodzi o wyjście spod pressingu. Ilja jest napastnikiem o bardzo dobrych parametrach technicznych oraz ma dobre warunki fizyczne do rywalizacji w powietrzu. Ma również dużą jakość w grze tyłem do bramki przeciwnika, potrafi odnaleźć się w polu karnym rywali - scharakteryzował nowego zawodnika Feio.

Po zimowej przerwie Radomiak w trzech meczach wywalczył tylko punkt, remisując 1:1 ze Śląskiem Wrocław. Ponadto uległ 0:5 Jagiellonii Białystok i 2:3 Górnikowi Zabrze.

- To, co Radomiak pokazał w meczu z Jagiellonią różniło się od jakości, jaką prezentował w następnych spotkaniach. Jedziemy w sobotę do Radomia po jedyny wynik, jaki nasz interesuje – zwycięstwo. To nie będzie łatwy mecz. Będzie wymagający, zapewne na średnim boisku, które będzie wyzwaniem dla obu drużyn. Mimo miejsca w tabeli, Radomiak jest jakościowym zespołem. Mają dobrych piłkarzy, szczególnie jeśli chodzi o aspekty techniczne. W ostatnim meczu postawili się Górnikowi Zabrze, co jest bardzo trudnym zadaniem - podkreślił trener Legii.

W trzech ostatnich kolejkach Legia wywalczyła cztery punkty. Rozpoczęła od remisu 1:1 z Koroną Kielce. Potem uległa 0:1 Piastowi Gliwice, a następnie pokonała 2:0 Puszczę Niepołomice.

Relacja live i wynik na żywo meczu Radomiak Radom - Legia Warszawa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:15.

PAP