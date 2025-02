"Nikt nie tańczy w szatni, bo nie jesteśmy zadowoleni z naszych wyników i gry" – przyznał trener piłkarzy Widzewa Daniel Myśliwiec. Łodzianie są najsłabszą drużyną po powrocie na boiska ekstraklasy i w sobotę podejmą Pogoń Szczecin, która wygrała wszystkie tegoroczne ligowe mecze.

Nie tak wyobrażali sobie powrót do ligowej rywalizacji po zimowej przerwie kibice łódzkiego klubu. Widzew w trzech rozgranych w tym roku ligowych spotkaniach zdobył zaledwie punkt, strzelając jedną bramkę i tracąc osiem. To sprawia, że drużyna z Łodzi, obok Radomiaka Radom, jest najsłabszą ekipą ekstraklasy biorąc pod uwagę kolejki rozgrywane tylko 2025 roku. O formie łodzian świadczy też wysoka wyjazdowa porażka z ostatnim w tabeli Śląskiem Wrocław 0:3 w miniony weekend.

Trener Myśliwiec przyznał, że wszyscy zdają sobie sprawę z obecnej sytuacji zespołu i nikt w klubie nie może być zadowolony z takiego początku drugiej części sezonu.

- Nikt nie jest zachwycony i nie tańczy w szatni, bo nie jesteśmy zadowoleni z naszych wyników i gry. Atmosfera w drużynie jest taka, że w stu procentach skupiamy się tylko na najbliższym spotkaniu. Oczywiście, pojawiają się negatywne emocje, ale to normalne w grupie ludzi ambitnych – powiedział na czwartkowej konferencji prasowej.

Widzew nie będzie mieć jednak łatwego rywala do przerwania złej passy i odniesienia długo oczekiwanego zwycięstwa. W sobotę do Łodzi przyjedzie bowiem Pogoń Szczecin. To jedyna drużyna z ekstraklasowej stawki, która wygrała wszystkie trzy ligowe spotkania w tym roku. Szkoleniowiec łodzian podkreślił, że w związku z dobrą serią rywala, należy spodziewać się z jego strony dużej swobody i pewności siebie.

- W tamtym roku mieli problemy z punktowaniem na wyjazdach, a teraz wygrali na trudnym terenie (2:1 ze Stalą Mielec). Musimy zrobić wszystko, by nie utrwalać w nich tych pozytywnych uczuć, tylko sukcesywnie im je odbierać. Mam pełną świadomość, że dawno nie wygraliśmy, więc motywacja będzie ogromna. Ale z drugiej strony wiem, że błędy będą się pojawiać i to jest coś normalnego. Liczę na to, że po raz kolejny udowodnimy, iż w takich trudnych momentach jesteśmy w stanie odpowiednio reagować. Zero uników czy półsłówek. Zrobię wszystko, abyśmy zagramy po swojemu – zadeklarował Myśliwiec.

PAP