PlusLiga: PSG Stal Nysa - Nowak-Mosty MKS Będzin. Relacja live i wynik na żywo

PSG Stal Nysa - Nowak-Mosty MKS Będzin to jeden z meczów 26. kolejki PlusLigi. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Oba zespoły na finiszu rundy zasadniczej PlusLigi znalazły się w dolnych rejonach tabeli. Stal tuż nad strefą spadkową z zaledwie trzema punktami więcej od znajdującego się w niej Barkomu Każany Lwów. Z kolei MKS jako outsider i jeden z głównych kandydatów do degradacji. Wystarczy powiedzieć, że będzinianie przed starciem ze Stalą przegrali aż 15 ligowych meczów z rzędu!

Co ciekawe, MKS przed rozpoczęciem fatalnej passy wygrał ze... Stalą - we własnej hali 3:1. Było to 7 listopada 2024 roku.



KN, Polsat Sport