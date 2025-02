Pierwszy klub żegna się z PlusLigą! Porażka przypieczętowała degradację

Siatkarze z Nysy błyskawicznie wypracowali sobie solidną zaliczkę (10:4). Taki wstęp był zapowiedzią jednostronnego seta, bo gospodarze grali skutecznie w ataku i utrzymywali punktowy dystans (20:12). Wynik na 25:17 ustalił uderzeniem z drugiej linii Zouheir El Graoui.

W drugim secie nysanie nie zwalniali tempa. Błyskawicznie odskoczyli przeciwnikom, wygrywając siedem akcji z rzędu przy zagrywkach Michała Gierżota (10:2). Jeszcze dwoma asami odpowiedział Kamil Maruszczyk (10:5), ale w dalszej części seta grała już właściwie tylko jedna drużyna. Stal dominowała w ofensywie, a w ostatniej akcji seta skutecznie zaatakował Michał Gierżot (25:10).

Gospodarze zdecydowanie wygrali dwie pierwsze partie, co mogło mieć wpływ na ich koncentrację w trzeciej. Wykorzystali to przyjezdni, którzy niespodziewanie włączyli się do gry i uzyskali przewagę (8:10). Gospodarze odrabiali straty, ale rywale znów odskakiwali na dwa oczka, a po asie Brandona Koppersa na trzy (17:20). W końcówce siatkarze MKS utrzymali przewagę, kończąc seta punktowym blokiem (22:25).

Początek czwartej odsłony to wyrównana gra obu ekip. Stal uzyskała przewagę po trzech asach Michała Gierżota (6:4), ale w dalszej części seta będzinianie trzymali kontakt z rywalami. Wyrównana końcówka przyniosła sporo emocji. W ważnym momencie punktową zagrywką popisał się Nicolas Zerba, nysanie dołożyli blok i było 23:20. Goście jeszcze zerwali się do walki, ale serwis w siatkę oznaczał piłkę meczową dla Stali (24:22). Brakujący punkt wywalczył dla gospodarzy Zouheir El Graoui (25:23).

Najwięcej punktów: Michał Gierżot (26), Zouheir El Graoui (17), Remigiusz Kapica (13) – Stal; Patryk Szwaradzki (17), Brandon Koppers (16) – MKS. Gospodarze skuteczniej atakowali, lepiej punktowali zagrywką (9–5) oraz blokiem (10–8) i popełnili mniej błędów własnych. MVP: Michał Gierżot (22/32 = 69% skuteczności w ataku + 3 asy + 1 blok; 44% pozytywnego przyjęcia).

PSG Stal Nysa wywalczyła trzy cenne punkty; ma ich na koncie 25 i o sześć oczek wyprzedza znajdujący się w strefie spadkowej Barkom Każany Lwów, który w tej kolejce zagra jeszcze z PGE GiEK Skrą Bełchatów. MKS Będzin zamyka tabelę PlusLigi, traci do bezpiecznej strefy trzynaście punktów i na cztery kolejki przed końcem rozgrywek nie ma już szans na utrzymanie. Ekipa beniaminka po jednym sezonie żegna się więc z PlusLigą.



PSG Stal Nysa - Nowak-Mosty MKS Będzin 3:1 (25:17, 25:10, 22:25, 25:23)

Stal: Zouheir El Graoui, Konrad Jankowski, Remigiusz Kapica, Michał Gierżot, Nicolas Zerba, Patryk Szczurek – Kamil Szymura (libero) oraz Kamil Kosiba, Kellian Motta Paes, Dawid Dulski. Trener: Francesco Petrella.

MKS: Mateusz Szpernalowski, Brandon Koppers, Valerii Todua, Patryk Szwaradzki, Dominik Depowski, Bartłomiej Wójcik – Maciej Olenderek (libero) oraz Luka Tadić, Artur Ratajczak, Kamil Maruszczyk, Filip Popiwczak (libero), Damian Schulz. Trener: Radosław Kolanek.

