Wielki sukces 17-latki. Wygrała prestiżowy turniej

Andriejewa rozpoczęła finał nerwowo, popełniała wiele prostych błędów, w wyniku czego szybko została przełamana i to Tauson prowadziła 2:0. Chwilę później 17-letnia tenisistka opanowała emocje, już w kolejnym gemie odpowiedziała przełamaniem powrotnym, doprowadzając do wyrównania 2:2. W końcówce wyglądało na to, że Rosjanka przejęła kontrolę nad wydarzeniami na korcie i przełamała Dunkę w końcówce. Prowadziła 5:4 i serwowała na zwycięstwo, jednak ponownie w jej grę wkradła się nerwowość, co pomogło niżej notowanej zawodniczce wyrównać. O wyniku decydował tie-break, który całkowicie zdominowała 17-latka, triumfując 7-1.

W drugiej partii u Dunki widać było duże zmęczenie, nie poruszała się dynamicznie po korcie i często dawała wyraz frustracji. Zdołała wygrać swojego pierwszego gema serwisowego, ale z każdym kolejnym traciła coraz więcej sił. Miała co prawda kilka okazji do przełamania rywalki, ale Andriejewa lepiej wychodziła z opresji i dominowała na korcie. Bez większych problemów zwyciężyła 6:1.

Rosjanka została najmłodszą tenisistką, która wygrała turnieju rangi 1000 od początku istnienia tego formatu - od 2009 roku.

To jej drugi triumf w karierze. Wcześniejszy odniosła w imprezie znacznie niższej rangi - WTA 250 w lipcu 2024 w rumuńskim mieście Jassy.

Po drodze do tytułu w Dubaju Andriejewa, imponująca serwisami (10 asów) i spokojem w decydujących momentach, pokonała dość gładko w ćwierćfinale wiceliderkę światowego rankingu Igę Świątek 6:3, 6:3. Tauson wyeliminowała natomiast w trzeciej numer jeden listy WTA Białorusinkę Arynę Sabalenkę 6:3, 6:2.

Dunka czwarty raz dotarła do finału imprezy cyklu WTA, jednak po raz pierwszy w turnieju rangi 1000. Na swoim koncie ma trzy tytuły, w tym już jeden z tego roku z Auckland.

To był pierwszy pojedynek tych tenisistek.

Obie zawodniczki dzięki wynikowi z Dubaju awansują na najwyższe w karierze miejsca w światowym rankingu. 17-letnia Andriejewa zadebiutuje w czołowej "10" i z 14. pozycji awansuje na dziewiątą. Tauson zanotuje skok z 38. na 23. lokatę.

Wynik finału:

Mirra Andriejewa (12) - Clara Tauson (Dania) 7:6 (7-1), 6:1.

