Zwycięskie Swoboda i Skrzyszowska, świetny Bukowiecki. Wyniki HMP w lekkoatletyce

Swoboda wygrała rozgrywany bardzo późno - ok. godz. 22.40 - finał biegu na 60 m. Uzyskała w nim 7,23, czyli wynik słabszy niż w eliminacjach - 7,16. Nie miała jednak sobie równych. Srebro dla Aleksandry Piotrowskiej - 7,35, a brąz dla Magdaleny Stefanowicz - 7,39.

Skrzyszowska pewnie wygrała finał rywalizacji płotkarek wynikiem 7,96, ale w eliminacjach uzyskała 7,91. Bukowiecki zdobył złoto mistrzostw Polski deklasując rywali. Pchnął 21,32 - najdalej od dwóch lat. Dodał, że wiele zmienił w swoim podejściu do sportu - do regeneracji, do odżywiana, itd. Wśród panów na 60 m złoto dla Oliwiera Wdowika, srebro dla Adriana Brzezińskiego, a brąz dla Jakuba Lempacha. Wygraną dał czas 6,68.

Problemu ze zwycięstwem w biegu na 1500 m nie miała też Weronika Lizakowska. Znajdująca się w tym roku w świetnej formie zawodniczka chce walczyć w finałach zarówno mistrzostw Europy, jak i świata pod dachem.

Złotą medalistką w pięcioboju została Paulina Ligarska. Wynik 4615 punktów pozwolił jej wypełnić minimum na HME w Apeldoorn.

Dość niespodziewanie mistrzynią Polski w pchnięciu kulą została Zuzanna Maślana, która wynikiem 16,92 pokonała bardziej utytułowaną Klaudię Kardasz - 16,75 w najlepszej próbie.

Najlepsza w rywalizacji w chodzie na 3000 m była dwukrotna srebrna medalistka mistrzostw świata z Eugene z 2022 roku Katarzyna Zdziebło. W rywalizacji chodziarzy na 5000 m zwyciężył reprezentant Polski pochodzenia tunezyjskiego Maher Ben Hlima. Jego wynik - 18.47,63 - to drugi rezultat w historii Polski.

W niedzielę drugi dzień mistrzostw Polski w Toruniu.

Wyniki pierwszego dnia Halowych Mistrzostw Polski w lekkoatletyce 2025 w Toruniu:

Kobiety



60 metrów



1. Ewa Swoboda (KS Podlasie Białystok) 7,23

2. Aleksandra Piotrowska (AZS AWFiS Gdańsk) 7,35

3. Magdalena Stefanowicz (KS AZS AWF Katowice) 7,39



60 metrów przez płotki



1. Pia Skrzyszowska (KS AZS AWF Warszawa) 7,96

2. Marika Majewska (AZS-AWF Gorzów) 8,15

3. Kaja Wesołowska (AZS-AWF Gorzów) 8,17



1500 metrów



1. Weronika Lizakowska (KUKS Remus Kościerzyna) 4.13,02

2. Kinga Królik (UKS Azymut Pabianice) 4.15,21

3. Aleksandra Płocińska (SRS Kondycja Piaseczno) 4.16,22



pchnięcie kulą



1. Zuzanna Maślana (KS Podlasie Białystok) 16,92 m

2. Klaudia Kardasz (KS Podlasie Białystok) 16,75

3. Aleksandra Torończak (MKS Agros Chełm) 15,07



pięciobój



1. Paulina Ligarska (SKLA Sopot) 4615 pkt

2. Julia Słocka (KS AZS AWF Warszawa) 4331

3. Edyta Bielska (SKLA Sopot) 4280



skok o tyczce



1. Anna Łyko (KS AZS AWF Wrocław) 4,27 m

2. Natalia Biskupska (KKL Kielce) 4,17

3. Zofia Jastrząb (KKL Kielce) 4,07

trójskok



1. Agnieszka Bednarek (AZS Łódź) 13,41

2. Adrianna Laskowska (OŚ AZS Poznań) 13,25

3. Karolina Młodawska (KKL Kielce) 13,15

chód 3000 m

1. Katarzyna Zdziebło (LKS Stal Mielec) 12.45,7 - pomiar ręczny

2. Magdalena Żelazna (AZS AWF Gorzów) 12.57,3

3. Kinga Waleriańczyk (KMKL Sztorm Kołobrzeg) 13.43,8





Mężczyźni



60 metrów



1. Oliwer Wdowik (CWKS Resovia Rzeszów) 6,68

2. Adrian Brzeziński (MKL Toruń) 6,69

3. Jakub Lempach (AZS UMCS Lublin) 6,71



1500 metrów



1. Filip Rak (AZS KU Politechniki Opolskiej Opole) 3.49,00

2. Michał Groberski (UKS Barnim Goleniów) 3.49,87

3. Marcin Biskup (CWZS Zawisza Bydogszcz SL) 3.50,97



pchnięcie kulą



1. Konrad Bukowiecki (KS AZS AWF Olsztyn) 21,32 m

2. Szymon Mazur (KS AZS AWF Warszawa) 18,56

3. Wojciech Marok (MKL Jurand Szczytno) 18,11



trójskok

1. Wojciech Galik (WKS Wawel Kraków) 16,01 m

2. Jakub Bracki (MKS Aleksandrów Łódzki) 15,92

3. Kacper Rudnik (MKL Toruń) 15,29



chód 5000 m

1. Maher Ben Hlima (RKS Łódź) 18.47,63

2. Arkadiusz Schiedel (MLKS Nadwiślanin Chełmno) 21.08,33

3. Kacper Drobik (RK Athletics Warszawa) 21.44,42

KP, PAP