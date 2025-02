6 lat, 13 trofeów. Doskonale znany polskim kibicom trener siatkarski odchodzi z klubu

45-latek trafił do Gerdau/Minas w 2019 roku, zastępując... Stefano Lavariniego, obecnego selekcjonera reprezentacji Polski siatkarek. W ciągu sześciu lat pracy Włoch poprowadził brazylijską ekipę do zdobycia trzynastu trofeów: trzech mistrzostw Brazylii, trzech złotych medali Klubowych Mistrzostw Ameryki Południowej, dwóch Pucharów i dwóch Superpucharów Brazylii oraz trzech mistrzostw stanu Minas Gerais.

"Aby uniknąć wszelkich spekulacji i przekłamań, które mogłoby pojawiać się w mediach, oświadczam, że bieżący sezon jest moim ostatnim na stanowisku trenera Gerdau/Minas. Moim obowiązkiem jest zaznaczenie, że była to wyłącznie moja decyzja, o której poinformowałem zarząd klubu już 24 stycznia. Chciałbym podziękować mojemu wspaniałemu sztabowi, obecnemu i poprzedniemu, całemu zarządowi klubu, a szczególnie 2 osobom, które przez cały ten czas we mnie wierzyły i bardzo mnie wspierały: Keyli Monadjemi i Jarbasowi Soaresowi. Dziękuję również kibicom, którym zależy na losie naszej drużyny. Czuję pewien smutek, że zbliżamy się do końca tego trudnego do powtórzenia cyklu. Zapewniam jednak, że grupa, pomimo pewnych trudności, które teraz przeżywamy, jest zjednoczona, zwarta i skoncentrowana na tym, by powtórzyć osiągnięcia z poprzednich sezonów. Bycie trenerem Gerdau/Minas było dla mnie wielkim zaszczytem. To było sześć sezonów, które przejdą do historii. Obiecuję, że będę dawał z siebie wszystko do ostatniego dnia mojej pracy" - przekazał w specjalnym komunikacie w mediach społecznościowych Negro.

Nicola Negro to trener doskonale znany polskim kibicom siatkówki. Włoch prowadził w przeszłości między innymi Atom Trefl Sopot, MKS Dąbrowa Górnicza i Impel Wrocław. W siatkarskim CV ma również drużyny z Włoch, Azerbejdżanu, Słowenii i Rumunii, a także żeńskie reprezentacje Turcji i Meksyku, z którą nadal pracuje.

Po 18 kolejkach bieżącego sezonu Gerdau/Minas ma na koncie 40 punktów i zajmuje 2. miejsce w brazylijskiej Superlidze. Do lidera, Praia Clube, ekipa Nicoli Negro traci 4 "oczka".