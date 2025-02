Bukowiecka ze łzami w oczach. To nie tak miało wyglądać. Zapowiada brak startów na ME!

Stawką HMP w Toruniu były zarówno medale, jak i kwalifikacje w męskiej, żeńskiej i mieszanej sztafecie 4x400 m na halowe mistrzostwa Europy w Apeldoorn (6-9 marca).

Wiele zależało od dyspozycji wracającej po kontuzji Bukowieckiej, ale ta musiałaby w Toruniu biegać szybciej o własnego rekordu kraju. Skończyło się bólem na rozgrzewce, srebrnym medale w przeciętnym czasie, wieloma łzami i brakiem kwalifikacji dla wszystkich polskich sztafet.

Finałowy bieg pań na 400 m wygrała Święty-Ersetic czasem 51,52.

"To duża rzecz pokonać taką zawodniczkę jak Natalia. Czuję, że wróciłam do naprawdę dobrej formy w tym sezonie. Chcę jechać do Holandii i walczyć indywidualnie. Sztafeta? Jest mi podwójnie przykro, bo od zawsze, gdy ja jestem w reprezentacji, kwalifikowałyśmy się na imprezy mistrzowskie, z większości przywoziłyśmy medale. A dziś? Poprzedni sezon nam nie wyszedł i musiałyśmy w tym sezonie walczyć o miejsca z pozostałej puli. Tylko ja i Natalia pobiegłyśmy poniżej 52 sekund, a świat mocno przyspieszył. Trzeba wziąć się do roboty i walczyć podczas nieoficjalnych mistrzostw świata sztafet o przepustkę na wrześniowe mistrzostwa świata w Tokio" - powiedziała złota medalistka.

Bukowiecka rozmawiała z dziennikarzami ze łzami w oczach. Srebrny medal mistrzostw Polski dał jej wynik 51,87, daleki od jej oczekiwań.

"Świetny bieg Justyny, wiedziałam, że będzie groźna. Straciłam zupełnie pewność siebie po kontuzji, widać braki w treningu i wygląda to jak wygląda" - powiedziała brązowa medalistka IO w Paryżu.

Największa obecnie gwiazda polskiej lekkiej atletyki przyznała, że podczas biegu nie czuła problemu z nogą, ale bardziej "poddała się psychicznie".

"Cały czas nie było wiadomo, czy wystartuję, czy też nie wystartuję. Potem nie wiedziałam, czy powinnam już startować, czy też nie. Naprawdę było to dla mnie ciężkie doświadczenie. Odbiło się to na mojej pewności siebie. Na gorąco mogę powiedzieć, że nie pojadę na halowe mistrzostwa Europy, chociaż mogę tam startować indywidualnie. Muszę jednak przespać się z tą sprawą i zobaczyć" - wskazała Bukowiecka.

Pytana o brak awansu polskich sztafet 4x400 m na mistrzostwa Starego Kontynentu podkreśliła, że świat poszedł do przodu, a "my się cofnęliśmy".

"Nie chodzi nawet o mój wynik czy Justyny, bo one są niezłe, ale rezultaty pozostałych dziewczyn pozostawiają trochę do życzenia. Mam nadzieję, że hala pokaże nam kierunek. Trzeba pracować i mam nadzieje, że latem będzie troszkę inaczej. Na ten moment raczej mogę powiedzieć: zobaczymy się na stadionach dopiero latem. Boję się po prostu, że w tej formie psychicznej będzie tylko gorzej" - podsumowała niezwykle smutna Bukowiecka.

Także wyniki mężczyzn nie pozwoliły na kwalifikację na ME w Holandii. W Toruniu wygrał czasem 46,03 Maksymilian Szwed. Tylko on będzie biegał indywidualnie w Apeldoorn.

"Jestem w stanie walczyć o wysokie lokaty, co pokazuje moja życiówka z tego roku - 45,81" - ocenił mistrz Polski.

Drugi w Toruniu był Marcin Karolewski - 47,10, a trzeci Mateusz Rzeźniczak - 47,16. Dwa najlepsze wyniki w sezonie kobiet i dwa najlepsze wyniki w sezonie mężczyzn nie pozwoliły także na awans na halowe mistrzostwa Europy polskiego miksta 4x400 m.

PAP