Jakub Moder ma nowego trenera! To legenda

Moder od stycznia tego roku reprezentuje barwy ekipy z Rotterdamu, do której przeniósł się z Brighton & Hove Albion. 25-latek zdążył już rozegrać siedem spotkań w nowym klubie, w tym dwa w największym europejskim pucharze - Lidze Mistrzów. Jak się okazuje, w Feyenoordzie doszło teraz do sporej zmiany.

Włodarze holenderskiego zespołu w niedzielę przekazali, że zespół z Rotterdamu prowadzić będzie nowy szkoleniowiec. Na ławce trenerskiej zasiądzie Robin van Persie.

Były napastnik to żywa legenda Feyenoordu. W barwach tego zespołu van Persie rozegrał w sumie 122 spotkania, w których strzelił 46 goli i zaliczył 16 asyst. Po zakończeniu swojej zawodniczej kariery 102-krotny reprezentant Holandii postanowił poświęcić się pracy trenerskiej. Swoje pierwsze kroki w nowej roli stawiał właśnie w Feyenoordzie, gdzie pracował między innymi jako szkoleniowiec drużyn młodzieżowych. Następnie jako pierwszy trener objął Heerenveen, tylko po to, by teraz wrócić do Rotterdamu.

Feyenoord obecnie plasuje się na trzecim miejscu w tabeli holenderskiej ekstraklasy. Do lidera - Ajaksu Amsterdam - brakuje podopiecznym van Persiego dziewięciu punktów.

AA, Polsat Sport