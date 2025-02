Koszmarny upadek podczas wyścigu! Polacy jechali po pewny medal

Polacy zmierzali po triumf, ale Żurek podczas samotnego wirażu przewrócił się i z pełnym impetem uderzył w bandę reklamową. To pokrzyżowało szanse Biało-Czerwonych na medal, ale najważniejsze jest to, by zawodnikowi nic się nie stało.

Mimo przykrego zdarzenia w końcówce zawodów, Biało-Czerwoni świetnie radzili sobie w niedzielnej rywalizacji. Najpierw Andżelika Wójcik zdobyła brązowy medal w wyścigu na 500 m, a później trzecie miejsce na tym samym dystansie dołożył Marek Kania. Co więcej, Polki po raz pierwszy w historii rywalizacji w Tomaszowie Mazowieckim zdobyły złoty medal.

Wyniki niedzielnych konkurencji:

kobiety

500 m



1. Erin Jackson (USA) 37,81

2. Suzanne Schulting (Holandia) 37,92

3. Andżelika Wójcik (Polska) 38,06

...

7. Kaja Ziomek-Nogal (Polska) 38,32

15. Karolina Bosiek (Polska) 38,62

grupa B



1. Michelle De Jong (Holandia) 38,77

...

5. Iga Wojtasik (Polska) 39,03

10. Martyna Baran (Polska) 39,28

wyścig ze startu wspólnego



1. Marijke Groenewoud (Holandia)

2. Francesca Lollobrigida (Włochy)

3. Ivanie Blondin (Kanada)

...

14. Natalia Jabrzyk (Polska)

grupa B



1. Ji-Woo Park (Korea Płd.)

...

8. Olga Piotrowska (Polska)

sprint drużynowy



1. Polska 1.28,07

(Kaja Ziomek-Nogal, Andżelika Wójcik, Karolina Bosiek)

2. Kanada 1.28,30

3. Holandia 1.28,46

mężczyźni

500 m



1. Jewgienij Koszkin (Kazachstan) 34,52

2. Laurent Dubreuil (Kanada) 34,70

3. Marek Kania (Polska) 34,76

...

16. Piotr Michalski (Polska) 35,20

17. Damian Żurek (Polska) 35,26



grupa B



1. Katsuhiro Kuratsubo (Japonia) 35,18

...

12. Mateusz Mikołajuk (Polska) 35,76

21. Antoni Pluta (Polska) 36,25

wyścig ze startu wspólnego



1. Seung-Hoon Lee (Korea Płd.)

2. Bart Hoolwerf (Holandia)

3. Andrea Giovannini (Włochy)

grupa B



1. Viktor Hald Thorup (Dania)

...

12. Marcin Bachanek (Polska)

17. Szymon Palka (Polska)

sprint drużynowy



1. USA 1.19,27

2. Korea Płd. 1.20,47

3. Chiny 1.20,55

...

Polska dyskwalifikacja

(Damian Żurek, Marek Kania, Piotr Michalski)