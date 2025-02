Lider pokonany! Koniec imponującej serii na zapleczu PlusLigi

W sobotnim spotkaniu 24. kolejki PLS 1. Ligi trener ChKS-u Krzysztof Andrzejewski dokonał zmian w składzie w porównaniu do rozegranego w środę meczu 1/4 finału Tauron Pucharu Polski przeciwko Aluronowi CMC Warcie Zawiercie (0:3). Po pucharowym starciu z wicemistrzem Polski, szkoleniowiec chełmian postanowił dać odpocząć kilku swoim czołowym graczom - w wyjściowej szóstce nie pojawili się Jay Blankenau, Jędrzej Goss, Paweł Rusin i Łukasz Łapszyński.

ZOBACZ TAKŻE: Zacięte starcie siatkarzy GKS z Cuprum Stilonem. Decydował tie-break

Dwa pierwsze sety starcia z walczącą o awans do fazy play-off ekipą z Kluczborka chełmianie przegrali wyraźnie - do 19 i do 15. W trzeciej partii od początku grali już Blankenau i Goss, ale inicjatywa wciąż należała do gości. Zespół trenera Mariusza Łysiaka prowadził 14:9 i 17:11, potem gospodarze zaczęli odrabiać straty i w końcówce seta zbliżyli się na tylko jeden punkt (22:23), ale ostatecznie to Mickiewicz zwyciężył 25:23 i w całym spotkaniu 3:0.

MVP meczu został wybrany rozgrywający ekipy z Kluczborka Mariusz Magnuszewski. Najlepiej punktującym graczem zawodów był natomiast atakujący Mickiewicza Mateusz Linda (16 punktów).

ChKS, który we wcześniejszych dwudziestu jeden spotkaniach PLS 1. Ligi stracił zaledwie dwa punkty, mimo porażki prowadzi w tabeli z bardzo dużą, 17-punktową przewagą nad drugim KPS-em Siedlce. Mickiewicz Kluczbork z bilansem 12 zwycięstw i 9 porażek zajmuje siódme miejsce.

Faza zasadnicza zaplecza PlusLigi zakończy się w pierwszym tygodniu kwietnia. Tydzień później rozpocznie się faza play-off.

PLS 1. Liga, 24. kolejka

ChKS Chełm - KKS Mickiewicz Kluczbork 0:3 (19:25, 15:25, 23:25)

ChKS: Kacper Gonciarz, Jakub Ziobrowski (7), Jakub Olszewski (6), Tomasz Piotrowski (7), Mariusz Marcyniak (2), Łukasz Swodczyk (5), Bartosz Fijałek (libero) oraz Paweł Rusin (2), Jay Blankenau, Jędrzej Goss (7), Maciej Janikowski (libero).

KKS Mickiewicz: Mariusz Magnuszewski (2), Mateusz Linda (16), Artur Pasiński (12), Janusz Górski (8), Michał Kozłowski (8), Konrad Mucha (6), Marcin Jaskuła (libero) oraz Wiktor Mielczarek.

Wyniki pozostałych sobotnich meczów 24. kolejki PLS 1. Ligi:

WKS Czarni Radom - KPS Siedlce 3:1 (25:15, 24:26, 25:20, 25:16)

BKS Visła Proline Bydgoszcz - Lechia Tomaszów Mazowiecki 3:2 (17:25, 23:25, 25:23, 25:15, 15:11)

Astra Nowa Sól - PZL Leonardo Avia Świdnik 3:1 (25:21, 16:25, 25:20, 25:22)

AZS AGH Kraków - MCKiS Jaworzno 1:3 (20:25, 19:25, 25:15, 16:25)

GW, Polsat Sport