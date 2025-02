Pięć goli w drugiej połowie. PSG górą w hicie

Wszystkie bramki w niedzielnym meczu padły w drugiej połowie. Dla gospodarzy, prowadzonych od niedawna przez Portugalczyka Paulo Fonsecę, trafili w końcówce spotkania Rayan Cherki (83. minuta) i Corentin Tolisso (90+2.). Natomiast dla gości z Paryża dwa trafienia zaliczył Marokańczyk Achraf Hakimi (53. i 85), a jedno Ousmane Dembele (59.).

W obecnym sezonie francuskiej ekstraklasy Dembele ma już 16 trafień i jest liderem klasyfikacji strzelców.

27-letni piłkarz, po przesunięciu go na boisku do środka ataku, imponuje skutecznością. Od 22 stycznia strzelił sześć goli w Lidze Mistrzów, a od 12 stycznia - dziewięć w Ligue 1. Do tego dochodzi trafienie z początku stycznia w meczu o Superpuchar Francji (1:0 z AS Monaco). Łącznie w ciągu półtora miesiąca Dembele zdobył więc 16 bramek.

Piłkarze Paris Saint-Germain zgromadzili 59 punktów, a drugi w tabeli Olympique Marsylia - 46.

Wicelider dzień wcześniej przegrał aż 0:3 na wyjeździe z jedenastym w tabeli beniaminkiem Auxerre, który czekał na zwycięstwo od 24 listopada.

Piłkarze z Lyonu z dorobkiem 36 pkt zajmują szóste miejsce.



Olympique Lyon - PSG 2:3 (0:0)



Bramki: Cherki 83, Tolisso 90+2 - Hakimi 53, 85, Dembele 59.

Lyon: Perri - Kumbedi (90 Maitland-Niles), Mata, Niakhate, Tagliafico - Matic (64 Lacazette), Tessmann, Tolisso - Nuamah (64 Almada), Cherki, Fofana (80 Mikautadze).

PSG: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes - Doue (61 Ruiz), Vitinha, Neves - Kvaratskhelia (68 Hernandez), Dembele (74 Ramos), Barcola (74 Lee Kang-in).

Żółte kartki: ALmada - Hakimi.

