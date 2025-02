W ostatnim spotkaniu z Koroną "Pasy" uratowały remis, strzelając wyrównującego gola w dopiero w doliczonym czasie gry, mimo że kielczanie przez niemal całą drugą połowę grali w dziesięciu.

Prezes klubu Mateusz Dróżdż nie był zachwycony postawą zespołu.

"Zagraliśmy fatalny mecz i każdy z nas zdaje sobie z tego sprawę. Chociaż zawiedliśmy, to najważniejsze jest teraz, aby wspólnie pomóc drużynie" - napisał na portalu X.

Poinformował także, że długo rozmawiał z radą drużyny i trenerami.

- Błędy staramy się natychmiast skorygować. Każdy z nas chce realizować cele, które sobie założyliśmy - zaznaczył.

Celem Cracovii na ten sezon jest walka o miejsce premiowane startem w Lidze Konferencji. Tak długa seria bez wygranej, choć składa się na nią aż pięć remisów, sprawiła, że krakowianie spadli na szóste miejsce w tabeli, dając się wyprzedzić Pogoni Szczecin. Strata do ścisłej czołówki nie jest jednak na tyle duża, aby zrewidować oczekiwania.

Niedzielny mecz z mistrzem Polski zapowiada się atrakcyjnie i gospodarze nie są w nim bez szans. Piłkarze Jagielloni będą mieli w nogach trudy czwartkowego spotkania w Lidze Konferencji, w którym pokonali serbską Backę Topolę 3:1. Poza tym "Pasy" wiedzą, jak pokonać mistrzów Polski, gdyż wygrali z nimi dwa ostatnie spotkania i to w Białymstoku.

Trener Dawid Kroczek jest przekonany, że mecz będzie zacięty.

- Widzimy, jak wygląda tabela. Jagiellonia jest teraz współliderem z Lechem Poznań, mimo że w trakcie sezonu nie zajmowała tak wysokiego miejsca. Widać, że może włączyć do walki o mistrzostwo Polski. Dla nas nie jest to jednak najważniejsze. Liczyć się będzie to, jak my zagramy. Pamiętamy doskonale dwa ostatnie spotkania z Jagiellonią, w szczególności to drugie. Często gościliśmy wtedy w polu karnym rywala. Kilka miesięcy w piłce to długi okres. Obecnie Jagiellonia jest innym zespołem, co widzieliśmy w czwartkowym meczu. Chcemy podtrzymać to, co dobrze realizujemy w naszych meczach. Na treningach czuję dużą energię - zapewnił Kroczek, który z zadowoleniem podkreślił fakt, że ma do dyspozycji wszystkich zawodników.

W tym tygodniu Cracovia dokonała drugiego transferu w tym roku. Do zespołu dołączył z tureckiego Caykur Rizespor reprezentant Bułgarii Martin Minczew.

- Może grać na dwóch pozycjach – jako środkowy napastnik i skrzydłowy. Jego zdolności motoryczne są na wysokim poziomie. Mimo że ostatnio nie grał, ma spory potencjał i dużo do udowodnienia. Wchodzi w swój najlepszy wiek piłkarski. Myślę, że Cracovia jest dla niego dobrym punktem, że się rozwinąć - tak scharakteryzował nowego gracza trener "Pasów", dodając, że znajdzie się on w kadrze na niedzielne spotkanie.

Relacja live i wynik na żywo meczu Cracovia - Jagiellonia Białystok na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:15.

AA, PAP