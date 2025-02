Trener piłkarzy Lechii uważa, że Puszcza, którą gdańszczanie podejmą w niedzielę, prezentuje inny styl od większości drużyn ekstraklasy. - Szanujemy to, w jaki sposób gra zespól z Niepołomic, jakie ma DNA i co będzie chciał w meczu z nami pokazać - przyznał John Carver. Relacja live i wynik na żywo meczu Lechia Gdańsk - Puszcza Niepołomice na Polsatsport.pl.

Pod wodzą Carvera zawodnicy Lechii spisują się rewelacyjnie. W czterech ostatnich meczach zdobyli bowiem 10 punktów, zaledwie jeden mniej niż we wcześniejszych 17 ligowych spotkaniach.

- Robota jeszcze nie skończona, ale cieszę się, że zawodnicy pokazują pewność siebie i wiedzą, jak wygrywać. Na razie przyświeca mi jedna myśl, aby zdobyć na koniec sezonu 38-40 punktów, bo to powinno zapewnić nam utrzymanie. Start jest dobry, ale może być lepiej. Zwłaszcza jeśli chodzi o grę na zero z tyłu - powiedział w czwartek na konferencji prasowej w Gdańsku Carver.

ZOBACZ TAKŻE: Armia bez żołnierzy. W środę mecz wysokiego napięcia

Na zakończenie pierwszej rundy broniący się przed spadkiem biało-zieloni pokonali u siebie 1:0 Śląsk Wrocław, a na wiosnę zremisowali w Lublinie z Motorem 1:1, na własnym stadionie odprawili 1:0 lidera ekstraklasy Lech Poznań oraz zwyciężyli w Lublinie KGHM Zagłębie 3:1.

- Ocena ostatniego poniedziałkowego występu z zespołem, który znajduje się w podobnej sytuacji jak my, jest bardzo dobra. Stworzyliśmy sporo sytuacji i strzeliliśmy trzy gole, z drugiej strony rywale też mieli swoje okazje. I nie ukrywam, że byłem rozczarowany, że zdobyli w końcówce bramkę. Musimy zatem jeszcze popracować, aby ich nie tracić, aczkolwiek na tym etapie najważniejsze są trzy punkty, które pozwalają nam gonić wyprzedzające nas drużyny - podkreślił.

W niedzielę o godz. 12.15 gdański beniaminek podejmie Puszczę, z którą w połowie sierpnia przegrał w Krakowie 1:4. Rywale plasują się tuż za Lechią, czyli na 17. pozycji i tracą do niej dwa punkty.

- Widziałem oczywiście, w jaki sposób Lechia straciła te bramki, ale jestem trenerem, którego nie interesuje przeszłość, tylko który patrzy w przyszłość i przygotowuje zespół na kolejne wyzwanie. Na pewno widać dużą różnicę jeśli chodzi o warunki fizyczne pomiędzy naszymi zespołami i wiemy, czego spodziewać się po Puszczy - dodał.

Angielski szkoleniowiec zauważył, że Lechia zmierzy się z zespołem, który prezentuje zupełnie inny rodzaj futbolu niż większość drużyn ekstraklasy.

- Odkąd jestem w Gdańsku, nie graliśmy z drużyną grającą w takim stylu, dlatego będzie to dla na wielkie wyzwanie. Szanujemy to, w jaki sposób gra Puszcza, jakie ma DNA i co będzie chciała w meczu z nami pokazać. W tej filozofii jej zawodnicy są bardzo efektywni, musimy znaleźć rozwiązania na ten styl - stwierdził.

W przeciwieństwie do gospodarzy ekipa z Niepołomic nie może pochwalić się ostatnio zbyt dobrą passą. W czterech poprzednich spotkaniach podopieczni trenera Tomasza Tułacza zdobyli dwa "oczka".

Goście świetnie jednak opanowali stałe fragmenty. Zresztą w ten sposób strzelili Lechii dwa gole, a pierwszego już w 65. sekundzie.

- Mamy swoją strategię, jak odpowiedzieć na ten atut rywali, szczególnie w fazach przejściowych. Wiem również, że spędzimy trochę czasu nad obroną stałych fragmentów, musimy też spodziewać się wielu długich piłek gości za linię obrony. Więcej naszych tajemnic nie zdradzę - podsumował.

W meczu z Puszczą w Lechii nie zagra wciąż kontuzjowany defensywny pomocnik Iwan Żelizko.

Relacja live i wynik na żywo meczu Lechia Gdańsk - Puszcza Niepołomice na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:15.

AA, PAP