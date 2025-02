Remis Jagiellonii z Cracovią. Nie będzie prowadzenia w tabeli Ekstraklasy

Cracovię w tym spotkaniu prowadził drugi trener Tomasz Jasik. Dawid Kroczek z powodu choroby nie mógł pojawić się na stadionie.

Szkoleniowiec Jagiellonii Adrian Siemieniec, w porównaniu do czwartkowego meczu Ligi Konferencji z Backą Topolą, dokonał pięciu zmian w składzie. Nie wpłynęło to jednak na jakość gry mistrzów Polski, którzy w pierwszej połowie uzyskali wyraźną przewagę. Gorzej było ze stwarzaniem okazji bramkowych, ale w końcu i one przyszły. W 22. minucie po strzale Tomasa Silvy piłka odbiła się od słupka. Chwilę później tylko znakomitej interwencji Sebastiana Madejskiego po strzale Lamine Diaby-Fadigy gospodarze uniknęli straty gola.

W myśl powiedzenia "do trzech razy sztuka" Jagiellonia w końcu objęła prowadzenie. W ogromnym zamieszaniu w polu karnym "Pasów" Darko Churlinov skierował piłkę do siatki.

W 39. minucie było już 2:0 dla gości. Jesus Imaza fantastycznie przyjął w polu karnym piłkę podaną przez Joao Moutinho i precyzyjnym strzałem pokonał Madejskiego.

Zaraz po przerwie Cracovia miała szansę na kontaktowego gola. Benjamin Kallman wykorzystał błąd w obronie goście, lecz jego strzał zablokował Dusan Stojinovic. Gospodarze z każdą minutą przejmowali inicjatywę.

W 73. minucie Fabian Bzdyl popisał się fantastycznym strzałem z dystansu, po którym piłka wylądowała w okienku bramki Jagiellonii.

To pobudziło krakowian do bardziej zdecydowanych ataków i przyniosły one efekt w 85. minucie. Po rozegraniu rzutu rożnego i dośrodkowaniu Mikkela Maigaarda, Mick van Buren strzałem głową doprowadził do wyrównania.

Dla Cracovii był to szósty kolejny remis i ósmy mecz bez wygranej.

Cracovia - Jagiellonia Białystok 2:2 (0:2)

Cracovia: Sebastian Madejski - Arttu Hoskonen (82. Kacper Śmiglewski), Gustav Henriksson, Virgil Ghita - Otar Kakabadze, Patryk Sokołowski (61. Fabian Bzdyl), Mikkel Maigaard, David Kristjan Olafsson (72. Bartosz Biedrzycki) - Filip Rózga (61. Ajdin Hasic), Benjamin Kallman (72. Martin Minczew), Mick van Buren

Jagiellonia Białystok: Sławomir Abramowicz - Norbert Wojtuszek, Dusan Stojinovic (61. Mateusz Skrzypczak), Enzo Ebosse, Joao Moutinho - Leon Flach, Tomas Silva (61. Jarosław Kubicki) - Miki Villar (61. Edi Semedo), Jesus Imaz (82. Taras Romanczuk), Darko Churlinov - Lamine Diaby-Fadiga (70. Afimico Pululu)

Bramki: 0:1 Darko Churlinov (34), 0:2 Jesus Imaz (39), 1:2 Fabian Bzdyl (73), 2:2 Mick van Buren (85-głową)

Żółte kartki - Cracovia: Filip Rózga, Otar Kakabadze: Jagiellonia Białystok: Lamine Diaby-Fadiga, Joao Moutinho

Sędzia: Daniel Stefański (Bydgoszcz)

KP, PAP