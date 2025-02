Reprezentantka Polski w siatkówce zagra w Brazylii? To byłby hitowy transfer

Jak poinformował "Portal da Superliga", specjalizujący się w brazylijskich rozgrywkach siatkarskich, Nowicka w najbliższym sezonie dołączy do Gerdau/Minas. Prawdopodobnie dopinane są już ostatnie szczegóły.

Warto wspomnieć, że w zespole tym gra m.in dwukrotna mistrzyni olimpijska Thaisa. Siatkarki Minasu to ośmiokrotne klubowe mistrzynie Ameryki Południowej i sześciokrotne zwyciężczynie Superligi.

To będzie drugi zagraniczny klub polskiej rozgrywającej. Karierę zaczynała w Szczyrku, później grała w Bydgoszczy, Bielsku-Białej i Łodzi. Następnie wyjechała do Niemiec, by bronić barw Allianz MTV Stuttgart. Od 2022 roku ponownie zasiliła szeregi BKS-u BOSTIK ZGO Bielsko-Biała. Z zespołem zdobyła Puchar i Superpuchar Polski oraz brązowy medal Tauron Ligi.

Podczas Gali Polskiej Ligi Siatkówki 2024 została siatkarką sezonu 2023/2024 Tauron Ligi.