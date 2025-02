Sir Susa Vim Perugia kontra Mint Vero Volley Monza to spotkanie 21. kolejki włoskiej SuperLegi. Relacja live i wynik na żywo meczu Sir Susa Vim Perugia - Mint Vero Volley Monza na Polsatsport.pl.

Podopieczni Angelo Lorenzettiego zajmują obecnie drugą lokatę w tabeli SuperLegi. Jeżeli w niedzielę Kamil Semeniuk i spółka pokonają rywali z Monzy, to mają szansę powrócić na fotel lidera. Przypomnijmy, że siatkarze z Umbrii walczą o prowadzenie w tabeli z ekipą Itas Trentino.

W niedzielę do Perugii przyjedzie ekipa Mint Vero Volley Monza. Zespół z Lombardii to "czerwona latarnia" ligi włoskiej. W 20 meczach zawodnicy z Monzy odnieśli tylko pięć zwycięstw. Do wydostania się z miejsca zagrożonego spadkiem brakuje im niewiele, ale w starciu ze znacznie wyżej notowaną Perugią będzie im bardzo trudno o punkty.

Relacja live i wynik na żywo meczu Sir Susa Vim Perugia - Mint Vero Volley Monza na Polsatsport.pl. Początek o 18:00.