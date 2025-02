To był boks na kosmicznym poziomie! Kapitalne widowisko w walce Biwoła z Beterbijewem

W pierwszych rundach skuteczniejszy był Biwoł. Rosjanin akcentował swoją przewagę pojedynczym lewym prostym lub mocnymi kombinacjami. Z czasem do głosu doszedł Beterbijew. Broniący pasów Kanadyjczyk wyraźnie przyspieszył i zepchnął pretendenta do defensywy. Wówczas wiele wskazywało na to, że walka ułoży się na jego korzyść.

ZOBACZ TAKŻE: UFC: Cejudo - Song. Wyniki i skróty walk

Druga połowa pojedynku to jednak pokaz siły Biwoła. Urodzony w Tokmoku pięściarz zaczął przejmować inicjatywę w tym starciu. Mocnymi ciosami stopniowo rozbijał defensywę Beterbijewa. Szczególnie emocjonujące były trzy ostatnie rundy. Obaj zawodnicy podkręcili tempo, co bardzo podobało się publiczności. Ostatecznie stało się jasne, że o wyniku zdecydują sędziowie punktowi.

Ich decyzją, stosunkiem dwa do remisu (116-112, 115-113, 114-114) zwyciężył Biwoł. Tym samym 34-latek odebrał przeciwnikowi cztery najważniejsze tytuły mistrzowskie w kategorii półciężkiej. Przypomnijmy, że było to starcie rewanżowe. Rosjanin i Kanadyjczyk po raz pierwszy skrzyżowali rękawice w październiku 2024 roku. Do walki również doszło w Rijadzie, lecz wówczas górą był Beterbijew. Decyzja sędziów także była większościowa (115-113, 116-112, 114-114).

To oznacza, że w rywalizacji tych dwóch wybitnych pięściarzy mamy 1:1. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że w konieczne będzie stoczenie trzeciego pojedynku, aby domknąć trylogię. Biwoł i Beterbijew wstępnie wyrazili zainteresowanie takim rozwiązaniem.

Karta walk gali w Arabii Saudyjskiej była obsadzona wieloma mocnymi nazwiskami. Spektakularne zwycięstwo nad Martinem Bakole (21-2, 16 KO) odniósł Joseph Parker (36-3, 24 KO). Nowozelandczyk znokautował rywala w drugiej rundzie i w ten sposób zgłosił akces do wielkiej walki mistrzowskiej z Oleksandrem Usykiem. Z kolei Shakur Stevenson (23-0, 11 KO w imponującym stylu obronił tytuł mistrza WBC wagi lekkiej. 27-latek pokonał przez TKO w dziewiątej rundzie Josha Padleya (15-1, 4 KO).