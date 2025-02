Zwycięska seria DevelopResu trwa! Siódma wygrana stała się faktem

Mecz rozpoczął się od wyrównanej gry obu zespołów, ale już w połowie seta "uciekać" zaczęły gospodynie (16:12). Z czasem przewaga zaczęła rosnąć (21:15), a mielczanki chyba pogodziły się z faktem, że w pierwszej partii niczego nie ugrają. Swoich szans musiały zacząć szukać w kolejnym secie.

Druga odsłona wyglądała bardzo podobnie. Po kilku minutach rzeszowianki "nakręciły" swoją grę i znów zaczęły świetnie prezentować się na parkiecie (12:6). Gościnie dzielnie walczyły, zmniejszyły stratę do do dwóch punktów (22:20), ale w końcówce Bruna Honorio i Weronika Centka-Tietianiec dały popis swoich możliwości, zamykając tę partię wynikiem 25:22.

Trzeci set był dopełnieniem tego, co działo się w pozostałych dwóch. DevelopRes znów zbudował sobie przewagę i ze spokojem kontrolował wydarzenia na boisku. Brak skuteczności w pierwszej akcji rywalek był dla nich jak woda na młyn, zwłaszcza, że one same nie mogły narzekać na swoją dyspozycję. Ostatnią akcję błędem zakończyła Oliwia Sieradzka.

To już siódme zwycięstwo z rzędu drużyny prowadzonej przez Michala Maska. Pięć z nich siatkarki z Podkarpacia odniosły w Tauron Lidze, a dwa w Lidze Mistrzyń.

DevelopRes Rzeszów - ITA TOOLS Stal Mielec 3:0 (25:17, 25:22, 25:20)

DevelopRes Rzeszów: Katarzyna Wenerska, Monika Fedusio, Weronika Centka-Tietianiec, Sabrina Machado, Marrit Jasper, Magdalena Jurczyk – Aleksandra Szczygłowska (libero) – Agata Dudek, Magdalena Kubas, Elizabeth Vicet.

ITA Tools Stal Mielec: Ariadna Priante, Emilia Mucha, Agata Milewska, Oliwia Sieradzka, Aleksandra Kazała, Gabriela Ponikowska - Klaudia Łyduch (libero) - Aleksandra Walczak, Monika Głodzińska, Rozalia Moszyńska, Zuzanna Kuligowska.